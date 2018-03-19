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Согдиана, Наталья Быстрова, Марьяна Спивак вывели детей в свет
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Согдиана, Наталья Быстрова, Марьяна Спивак вывели детей в свет 

Letidor.ru 15 часов назад
Фото: Letidor.ru
На днях состоялся премьерный показ семейной комедии «Кролик Питер», снятой по знаменитой книге английской детской писательницы Беатрикс Поттер. Фильм о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами, посетили многие отечественные звездные мамы и их малыши. Среди прочих своих детей вывели в свет актрисы Наталья Быстрова и Марьяна Спивак и певица Согдиана.
Это прекрасный фильм для всей семьи — добрый, поучительный, романтичный и справедливый,
поделилась Согдиана эмоциями от просмотра.
Фото: Starface.ru  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
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