Согдиана, Наталья Быстрова, Марьяна Спивак вывели детей в свет

На днях состоялся премьерный показ семейной комедии «Кролик Питер», снятой по знаменитой книге английской детской писательницы Беатрикс Поттер. Фильм о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами, посетили многие отечественные звездные мамы и их малыши. Среди прочих своих детей вывели в свет актрисы Наталья Быстрова и Марьяна Спивак и певица Согдиана.

Это прекрасный фильм для всей семьи — добрый, поучительный, романтичный и справедливый,

поделилась Согдиана эмоциями от просмотра.

Фото: Starface.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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