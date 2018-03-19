В Челябинске пройдет международный кинофестиваль, на котором покажут фильмы из 8 стран

В Челябинске с 27 по 31 марта пройдет крупный международный кинофестиваль «ЗА». На фест прислали 353 заявки из разных городов России и мира. Больше всего пришло из Москвы и Санкт-Петербурга, а среди зарубежных участников можно назвать режиссеров из Индии, Ирака, Испании, Франции, Германии, Латвии и Армении. В течение пяти дней в кинотеатрах им. Пушкина и «Знамени» покажут несколько десятков игровых и документальных картин. Представлять фильмы будут сами создатели: они расскажут подробности о съемках и ответят на вопросы.

— Фестиваль «ЗА!» объединяет молодых и опытных деятелей искусства, интересующихся современными направлениями в кинематографе. На нем будут представлены лучшие работы как российских, так и зарубежных режиссеров, заслуживших немало наград на международном уровне, — сообщили организаторы.

Кроме того, на фестиваль приедет спецгость — режиссер фильмов «Дурак», «Жить», «Майон» и других — Юрий Быков . Он проведет несколько мастер-классов для зрителей и участников «ЗА».

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