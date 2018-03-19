Фильм «Профайл» Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на фестивале в Техасе

МОСКВА, 19 марта. / ТАСС /. Международный проект продюсера и режиссера Тимура Бекмамбетова «Профайл» получил приз зрительских симпатий на американском фестивале South by Southwest в Техасе. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе кинокомпании Bazelevs, работавшей над созданием картины.

Фильм «Профайл» основан на реальных событиях, описанных в книге француженки Анны Эрель. Сюжет повествует о вербовке европейских женщин в запрещенную в РФ террористическую организацию ИГ . Продюсерами фильма выступили Тимур Бекмамбетов и Ольга Харина . Сценарий написан Тимуром Бекмамбетовым, Ольгой Хариной и Бриттани Поултон, а за монтаж отвечал Андрей Шугаев ("Время первых", «Елки», «Игра в правду»). Над фильмом работали как российские специалисты, так и международные.

"В минувшие выходные «Профайл» Тимура Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на фестивале South by Southwest в Остине, штат Техас, — отметили в пресс-службе. — Это третья фестивальная награда для screenlife-проектов компании Bazelevs в этом году".

Ранее «Профайл» и картина «Поиск» ("Search") были представлены на Берлинале и в Сандэнсе, соответственно, и завоевали там призы зрительских симпатий. Оба фильма сделаны в инновационном формате screenlife (действие происходит исключительно на экране компьютера — прим. ТАСС), придуманном Тимуром Бекмамбетовым и впервые реализованном режиссером Лео Габриадзе в хорроре «Убрать из друзей» в 2015 году.

"Для меня язык screenlife — инновационный и многообещающий, — привели в пресс-службе слова Бекмамбетова. — Он понятен современному зрителю, привыкшему засыпать и просыпаться с гаджетами в руках. Этот формат позволяет «залезть в голову» главным героям. Сначала способность смотреть на чей-то экран и видеть все подробности обычно скрытой личной жизни завораживает, и именно маленькие детали позволяют зрителям соединиться с этим материалом".

South by Southwest — ежегодное мероприятие, включающее в себя музыкальные, кино— и медиафестивали и конференции, проходящее в середине марта в США, в городе Остине, штат Техас. Фестиваль проводится с 1987 года.