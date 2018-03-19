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Назван лучший фильм «Звездных войн»
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Назван лучший фильм «Звездных войн» 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар"
Журнал Esquire составил рейтинг фильмов научно-фантастической франшизы "Звездные войны". Пятый эпизод "Империя наносит ответный удар" кинокритики признали лучшим.
Фильм режиссера Ирвина Кершнера, вышедший в 1980 году, превзошел последние картины, насыщенные безупречными спецэффектами. Кинокритики, участвовавшие в голосовании, отметили, что в эпизоде "Империя наносит ответный удар" присутствуют самые запоминающиеся моменты, в том числе знаменитая сцена, где Дарт Вейдер признается Люку, что он — его отец.
Эта лента стала продолжением первой картины франшизы "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", которая заняла второе место рейтинга, на третьей строчке оказался фильм "Последние джедаи", вышедший в 2017 году. Самым неудачным стал фильм "Атака клонов" 2002 года.
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