Назван лучший фильм «Звездных войн»

Журнал Esquire составил рейтинг фильмов научно-фантастической франшизы "Звездные войны". Пятый эпизод "Империя наносит ответный удар" кинокритики признали лучшим.

Фильм режиссера Ирвина Кершнера , вышедший в 1980 году, превзошел последние картины, насыщенные безупречными спецэффектами. Кинокритики, участвовавшие в голосовании, отметили, что в эпизоде "Империя наносит ответный удар" присутствуют самые запоминающиеся моменты, в том числе знаменитая сцена, где Дарт Вейдер признается Люку, что он — его отец.

Эта лента стала продолжением первой картины франшизы "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", которая заняла второе место рейтинга, на третьей строчке оказался фильм "Последние джедаи", вышедший в 2017 году. Самым неудачным стал фильм "Атака клонов" 2002 года.