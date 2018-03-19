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Я худею: знаменитые преображения голивудских звёзд ради роли
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Я худею: знаменитые преображения голивудских звёзд ради роли 

Чемпионат.com 14 часов назад
Фото: Чемпионат.com
А ты угадаешь, кто из звёзд действительно решился на эксперименты с собственным телом ради роли?
8 марта в прокат вышел комедийный фильм «Я худею», в котором снялись Александра Бортич, Ирина Горбачёва, Сергей Шнуров, Роман Курцын, Евгений Кулик. Название коротко и ясно определяет тему комедии. Но возникает вопрос: действительно ли худела актриса Александра Бортич, исполнившая роль главной героини, или здесь какие-то кинематографические секреты и чудеса монтажа:
Предлагаем вам пройти наш тест и узнать ответ, а также попробовать угадать, кто из звёзд мирового кино ставил эксперименты над своим весом.
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