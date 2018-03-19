Я худею: знаменитые преображения голивудских звёзд ради роли

А ты угадаешь, кто из звёзд действительно решился на эксперименты с собственным телом ради роли?

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