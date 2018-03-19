В Измайлово состоялся кипоказ фильма «Андрей Рублев»

Бесплатный кинопоказ прошел в выставочном павильоне «Арт-парк» Измайловского парка.

Фильм-повествование разделен на восемь новелл-эпизодов, в которых описывается период неурядиц на Руси в начале XV века — с 1400 по 1423 годы, увиденных глазами монаха-иконописца Андрея Рублева.

Это эпический взгляд на духовную, религиозную сторону древней Руси через историю о трудном пути святого иконописца к истинной и чистой вере.