Сценариста фильма «Возвращение „Святого Луки“ Б. Шустрова похоронят на Перловском кладбище

Умер сценарист фильма «Возвращение „Святого Луки“ Борис Шустров, похороны пройдут 20 марта на Перловском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

»18 марта 2018 г. ушел из жизни писатель, кинодраматург, член Союза кинематографистов России, член Союза писателей России Шустров Борис Николаевич. Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов выражают искренние соболезнования родным и близким Бориса Николаевича. Прощание с Борисом Николаевичем состоится 20 марта в 9:30 в морге при ГКБ №20 им. Ерамишанцева (ул. Ленская, дом 15). Отпевание в 11:00 в храме св. мучеников Адриана и Натальи (Ярославское шоссе, 61, корп.1). Похороны на Перловском кладбище (МКАД, 92-й км.) в 12:30», — говорится в сообщении.

Б. Шустров родился 5 августа 1937 г. в городе Великий Устюг Вологодской области. Закончил сценарный факультет ВГИКа (мастерская Е. Габриловича) в 1967 г. Написал сценарии к фильмам «Плащаница Александра Невского», «Василий Буслаев», «Большая-малая война», «Возвращение „Святого Луки“ и другим. Кроме сценариев к художественным фильмам, писал прозу. Повести и рассказы автора публиковались в журналах „Наш современник“, „Молодая гвардия“, „Сельская молодежь“, „Юность“ и др. Отдельными изданиями вышли повесть „Красно солнышко“, сборники повестей и рассказов „Красные острова“ и „Белые кони“.