10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца

Стриминговый сервис Netflix опубликовал список фильмов, которые показались зрителям настолько страшными, что многие не смогли досмотреть их до конца. В списке — ленты, которые зрители просмотрели в среднем не менее чем на 70 процентов, прежде чем прервать просмотр.

Компания отметила, что этот критерий означает, что речь именно не о скучных, а о страшных фильмах — ведь на 70 процентов их все-таки осилили, а без заинтересованности это было бы невозможно.

Правда, к некоторым пунктам из списка возникают вопросы — эти фильмы не столько пугают психологически, сколько вызывают отвращение и недоумение. В частности, это касается «Человеческой многоножки 2» и «Варварской Мексики»— слабонервным не стоит смотреть даже трейлеры, а сами фильмы не рекомендовали бы к просмотру никому. Лихорадка, 2016

Этот фильм Элая Рота и Трэвиса Заривны — ремейк одноименной ленты 2002 года. Повествует о пятерых студентах, которые снимают домик в лесу, чтобы отдохнуть, и становятся жертвами ужасного вируса. Парк резни, 2016

Двое парней грабят банк и берут заложницу, однако сами становятся жертвами психопата в одном из южных американских штатов. Их судьба решается быстро, а вот девушке, попавшей в охотничьи угодья, придется побегать.

Интересно, что этот фильм, который был представлен на кинофестивале Сандэнс в 2016 году и поездил по другим кинофестивалям, получил негативные оценки зрителей и очень низкий рейтинг в России. Заклятие, 2013

Человеческая многоножка 2 Фильм Джеймса Вана основан на двух случаях из практики исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов: вступление основано на случае «одержимой» куклы Аннабель, основная часть фильма — на истории семьи Перон в 1971 году. Расследователям паранормальных событий придется столкнуться с темным духом, который терроризирует семью на уединенной ферме. В главных ролях снялись Вера Фармига Патрик Уилсон . Картина получила премию «Сатурн» за лучший фильм ужасов.

Фантазия сценариста и режиссера Тома Сикса вылилась в этот фильм, про который рецензенты только и смогли сказать: «Чернуха, трэш, зашкаливающее количество шок-контента…» и «Это какое больное воображение должно быть у режиссера, чтобы снять такое?!» Оценка на Кинопоиске — меньше четырех звезд из десяти. Правда, как ни странно, есть и положительные отзывы.

Сюжет таков: маленький толстый мужчина по имени Мартин, который живет с матерью и работает охранником на парковке, раз за разом пересматривает первую часть фильма Человеческая многоножка и возбуждается от вида человеческих страданий. Однажды он задумывает и воплощает в жизнь собственный план, повторяя путь больного доктора из любимого фильма.

Фильм запрещен к показу в ряде стран. Трейлер публиковать не будем, кому интересно — ищите на YouTube. Иерусалим, 2015

«Есть три входа в ад: в пустыне, в океане и в Иерусалиме», — говорится в начале трейлера со ссылкой на книгу пророка Иеремии. Трое американских студентов (ну кто же еще?) отправляются в Иерусалим, чтобы провести самый незабываемый отпуск в своей жизни. И он таковым становится, правда, в другом смысле: на них буквально обрушивается библейский апокалипсис в виде посланников ада, и друзья должны найти выход из ловушки между древними стенами святого города. Варварская Мексика, 2014

Название, в общем-то, говорит само за себя. Варварская Мексика — это восемь историй, связанных с варварскими легендами мексиканцев. Здесь и гоблины, и шаманы, и ритуальные жертвоприношения… Очень много расчлененки и крови, и всё это выглядит довольно реалистично. Фильм собран из новелл разных режиссеров. Так же, как и с «Многоножкой», трейлер не публикуем. Пираньи 3D, 2010

Классический ужастик-фантазия о том, как ночное землетрясение высвобождает сотни тысяч доисторических пираний прямо накануне празднования начала лета в курортном городке у озера Виктория, где 20 тысяч подростков готовятся к веселью. Шериф и полицейские пытаются сделать всё, чтобы праздник не превратился в кровавое пиршество, но пираньи уже здесь. Сырое, 2016

Франко-бельгийский фильм получил три номинации Каннского кинофестиваля и пять — премии «Сезар» в 2018 году. Это не просто хоррор, это психологический хоррор о том, как студентка ветеринарной школы, пройдя традиционный ритуал поедания сырого мяса, понимает, что ее желание есть сырое мясо только растет. Чем «сырее» — тем интереснее…

Во время показа фильма на кинофестивале в Швеции несколько зрителей стошнило, а ещё несколько человек упали в обморок. Свыше 30 человек покинули зал, не дожидаясь окончания фильма. Очевидно, досмотреть его действительно непросто. Зубы, 2007

У каждой розы есть шипы… В основе — миф о vagina dentata, вагине с зубами, перенесенный в американскую глухомань наших дней. Такую природную мутацию обнаруживает у себя прилежная и целомудренная школьница, когда во время первого секса нечаянно кастрирует и убивает своего бойфренда. Героиня не знает, что делать с собственной природой, но постепенно с ней примиряется. И входит во вкус.

Судя по отзывам зрителей, они предпочли бы увидеть черную хоррор-комедию вместо фильма с претензией на драму и ужасы. Пустота, 2016