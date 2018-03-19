7 незабываемых фильмов с Брюсом Уиллисом 

Его персонажи столько раз спасали мир, что и не сосчитаешь. Поздравляем с днем рождения одного из самых крутых парней Голливуда. Брюсу Уиллису — 63!
Фирменный прищур, ироничная ухмылка, феноменальная харизма: Брюс Уиллис неотразим в любой роли, будь то неустрашимый герой, внимательный психотерапевт или безжалостный киллер. Уиллис никогда не боялся экспериментов и не держался за образ брутального мачо, берясь за роли плакс, неудачников, смешных недотеп или неуравновешенных типов. Специально для вас — подборка фильмов с Брюсом Уиллисом от онлайн-кинотеатра Okko.
«Малыш»
Расс (Брюс Уиллис) — преуспевающий имидж-консультант. Он водит дорогую машину, одевается в дорогие костюмы и не считает нужным церемониться с окружающими. Но что, если в день своего сорокалетия он получит уникальный шанс — встретиться с собой-ребенком? Останется он доволен своей жизнью или захочет ее изменить?
«Его собачье дело»
Стив (Брюс Уиллис) — частный детектив. Шайка бандитов похищает его собаку. Чтобы вернуть любимца, Стиву приходится выполнять требования преступников. При этом сам он должен денег другим опасным парням, которые идут по его следу. В роли наркодилера, укравшего пса — Джейсон Момоа (кхал Дрого из «Игры престолов»), в роли ассистента Стива — Томас Миддлдитч (Ричард Хендрикс из «Силиконовой долины»).
«Идеальный незнакомец»
Журналистка Ровена (Холли Берри) узнает, что у ее подруги была связь с Харрисоном Хиллом (Брюс Уиллис), влиятельным человеком, главой крупнейшего рекламного агентства в Нью-Йорке. После того, как подруга погибает при подозрительных обстоятельствах, Ровена решает провести расследование и устраивается на работу в агентство Хилла. Психологический триллер от режиссера «Карточного домика» и «Пятидесяти оттенков свободы».
«Билли Батгейт»
Брюс Уиллис, Дастин Хоффман, Николь Кидман, Стив Бушеми, Стэнли Туччи в криминальной драме Роберта Бентона, режиссера «Крамер против Крамера». 1930-е годы, Нью-Йорк. Билли Батгейт, обычный уличный мальчишка, становится ближайшим помощником знаменитого гангстера Голландца Шульца. Перед Билли открываются самые блестящие перспективы… пока он не влюбляется в подругу Голландца.
«РЭД»
Фрэнк Мозес (Брюс Уиллис) — бывший агент ЦРУ, который отошел от дел и живет мирной, тихой жизнью. Но прошлое не оставляет его в покое. Спасшись от киллера, Фрэнк выясняет: он не единственный отставной агент, чья жизнь в опасности. Старая гвардия снова в деле: Марвин Боггс (Джон Малкович), Джо Мэтисон (Морган Фримен), Виктория Винслоу (Хелен Миррен) и, конечно, сам Фрэнк выяснят, кто стоит за покушениями, и не дадут спуску плохим парням.
«Заложник»
Джефф Тэлли (Брюс Уиллис) служил переговорщиком в спецслужбах. После провальной операции он оставил работу и уехал из Лос-Анджелеса, чтобы стать полицейским в маленьком городке. Проходит время, и Джеффа настигают призраки прошлого, однако теперь ситуация гораздо опаснее и сложнее: Джеффу придется вызволить из рук преступников не только чужую, но и свою семью.
«Ценный груз»
Воровка Карен (Клэр Форлани) переходит дорогу Эдди, боссу преступной группировки (Брюс Уиллис). В ответ Эдди требует от Карен, чтобы она выполнила для него непростое задание — ограбила грузовик с драгоценностями. Карен обращается за помощью к бывшему бойфренду. Вместе они разрабатывают план, который только кажется безупречным — чем дальше, тем дело становится рискованнее и опаснее.