7 незабываемых фильмов с Брюсом Уиллисом

Его персонажи столько раз спасали мир, что и не сосчитаешь. Поздравляем с днем рождения одного из самых крутых парней Голливуда. Брюсу Уиллису — 63!

Фирменный прищур, ироничная ухмылка, феноменальная харизма: Брюс Уиллис неотразим в любой роли, будь то неустрашимый герой, внимательный психотерапевт или безжалостный киллер. Уиллис никогда не боялся экспериментов и не держался за образ брутального мачо, берясь за роли плакс, неудачников, смешных недотеп или неуравновешенных типов. Специально для вас — подборка фильмов с Брюсом Уиллисом от онлайн-кинотеатра Okko. «Малыш»

Расс (Брюс Уиллис) — преуспевающий имидж-консультант. Он водит дорогую машину, одевается в дорогие костюмы и не считает нужным церемониться с окружающими. Но что, если в день своего сорокалетия он получит уникальный шанс — встретиться с собой-ребенком? Останется он доволен своей жизнью или захочет ее изменить? «Его собачье дело»

Журналистка Ровена (Холли Берри) узнает, что у ее подруги была связь с Харрисоном Хиллом (Брюс Уиллис), влиятельным человеком, главой крупнейшего рекламного агентства в Нью-Йорке. После того, как подруга погибает при подозрительных обстоятельствах, Ровена решает провести расследование и устраивается на работу в агентство Хилла. Психологический триллер от режиссера «Карточного домика» и «Пятидесяти оттенков свободы». «Билли Батгейт»

Джефф Тэлли (Брюс Уиллис) служил переговорщиком в спецслужбах. После провальной операции он оставил работу и уехал из Лос-Анджелеса, чтобы стать полицейским в маленьком городке. Проходит время, и Джеффа настигают призраки прошлого, однако теперь ситуация гораздо опаснее и сложнее: Джеффу придется вызволить из рук преступников не только чужую, но и свою семью. «Ценный груз»

Воровка Карен (Клэр Форлани) переходит дорогу Эдди, боссу преступной группировки (Брюс Уиллис). В ответ Эдди требует от Карен, чтобы она выполнила для него непростое задание — ограбила грузовик с драгоценностями. Карен обращается за помощью к бывшему бойфренду. Вместе они разрабатывают план, который только кажется безупречным — чем дальше, тем дело становится рискованнее и опаснее.