В районе Текстильщики состоится показ фильма «Мы из джаза»

Бесплатный показ фильма «Мы из джаза» состоится в кинотеатре «Молодежный», который расположен на улице Люблинской, 25 марта. Об этом сообщается на сайте сети кинотеатров «Москино».

«Комедия поведает историю о развитии джаза в Советском Союзе. Главного героя Костика покорило новое музыкальное направление, которое в 20-е годы в СССР не приветствовалось. Ему пришлось сделать нелегкий выбор между учебой в техникуме и увлечением. Парень, не раздумывая, выбрал то, к чему лежит душа, — музыку», — сказано в источнике.

Начало сеанса в 12.00.

Напомним, что кинотеатр «Молодежный» находится по адресу улица Люблинская, 11. (мю)