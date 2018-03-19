Ещё
В районе Текстильщики состоится показ фильма «Мы из джаза»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В районе Текстильщики состоится показ фильма «Мы из джаза» 

Управа района Текстильщики 14 часов назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Бесплатный показ фильма «Мы из джаза» состоится в кинотеатре «Молодежный», который расположен на улице Люблинской, 25 марта. Об этом сообщается на сайте сети кинотеатров «Москино».
«Комедия поведает историю о развитии джаза в Советском Союзе. Главного героя Костика покорило новое музыкальное направление, которое в 20-е годы в СССР не приветствовалось. Ему пришлось сделать нелегкий выбор между учебой в техникуме и увлечением. Парень, не раздумывая, выбрал то, к чему лежит душа, — музыку», — сказано в источнике.
Начало сеанса в 12.00.
Напомним, что кинотеатр «Молодежный» находится по адресу улица Люблинская, 11. (мю)
Управа района Текстильщики: последние новости
Премьера спектакля «Вишневый сад» пройдет в театре на Волгоградке В библиотеке на Саратовской обсудили творчество Максима Горького Произведения Бетховена, Равеля, Брамса и Прокофьева прозвучат на Волгоградке
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца6
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение