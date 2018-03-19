Объявлены победители Суздальского фестиваля анимации 

С 13 по 18 марта в Суздале прошел XXIII Открытый российский фестиваль анимации. За время работы фестиваля жюри отсмотрело огромное количество мультфильмов и выбрало самые лучшие из них.
Гран-при получил короткометражный фильм «Суета сует» (Алексей Туркус, Алексей Шелманов). История о любви в провинциальном городке, насыщенная еврейским колоритом и народной музыкой.
Приз за лучший фильм для детей достался картине «Брюки» (Сергей Меринов), странной истории о том, как коричневые брюки растут вместе с хозяином, преследуют его и надоедают ему.
Также призы фестиваля получили:
— Диплом «лучший профессиональный короткометражный фильм» — «Бруклинский бриз» (Алексей Будовский);
Источник: budovskiy
— Диплом в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» — «Старушка-жизнь vs Старушка-смерть»;
Источник: Andrei Bakhurin
— Диплом в категории «лучший сериал» с формулировкой «за оригинальную визуализацию архитектурного наследия для детей» — «Кижи» мультсериал «Домики» (Виктор Азеев);
Источник: Домики
— Приз «за великую охоту к анимации» — «Охота» (Алексей Алексеев); — Специальный приз «за безукоризненную выразительность» — фильм «Джон Боттом — неизвестный солдат» (Алексей Демин); — Приз за лучший профессиональный короткометражный фильм — «Теория заката» (Роман Соколов); — Диплом в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» — «Остановка» (Нина Бисярина); — Диплом в категории «за лучший фильм для детей» с формулировкой «за художественное внедрение народной педагогики» — «Бирюк» (Полина Федорова); — Диплом в категории «за лучший фильм для детей» с формулировкой «за трогательный рассказ об эволюции чувств в эпоху палеолита» — «Доброе сердце» (Евгения Жиркова); — Приз за лучший студенческий фильм — «А как наши космонавты» (Галина Голубева); — Диплом в категории «за лучший студенческий фильм» с формулировкой «за высокий полет огурца» — «Дача, пришельцы, огурцы» (Екатерина Михеева); — Диплом в категории «за лучший студенческий фильм» с формулировкой «за динамичное отображение супрематической эмоции» — «Красное черное» (Екатерина Кудоярова); — Приз за лучший дебютный фильм — «Первый гром» (Анастасия Мелихова); — Диплом в категории «за лучший дебютный фильм» с формулировкой «за переход от стерильности к счастью» — «Белоснежье» (Ирина Эльшанская); — Диплом в категории «за лучший дебютный фильм» с формулировкой «за юмор, графику и ритм» — «Вдоль и поперек» (Мария Конева); — Приз в категории «лучший полнометражный фильм — „Знаешь, мама, где я был?“ (Лео Габриладзе); — Диплом в категории „лучший полнометражный фильм“ с формулировкой „за высокие профессиональные стандарты анимации и успех на международной арене“ — „Снежная королева 3: Огонь и лед“ (Алексей Цицилин); — Приз в категории „лучший сериал“ — „Буря в доме“ мультсериал „Фееринки“ (Наталья Березова); — Приз в категории „лучшая работа в прикладной анимации“ — „Древнее кино“, „Искусный глагол“ и „Отражение гор. Титры“ (Павел Погудин); — Диплом в категории „лучшая работа в прикладной анимации“ — „Заставка для Paramount Comedy“ (Анна Шабанова); — Диплом в категории „лучшая работа в прикладной анимации“ — „Заставки III Национальной премии „Икар“ (Юлия Сиротинина, Мария Лев и Ирина Лобашева); — Приз от Reed MIDEM — сертификат на участие в MIPJunior — студия компьютерной графики и анимации „Петербург“ за сериал „Динозавр рики“ (Александр Ефремов); — Приз мэтров имени Татарского — Роман Соколов за фильм „Теория заката“; — Приз от Гильдии кинокритиков — режиссер Роман Соколов за фильм „Теория заката“; — Приз имени Тонино Гуэрра за лучший сценарий — Резо Габриадзе — автор сценария фильма „Знаешь, мама, где я был?“; — Главный приз „Открытой премьеры“ — „В погоне за сенсацией“, мультсериал „Джинглики“ (Антон Верещагин); — Приз Фортуна — „В погоне за сенсацией“, мультсериал „Джинглики“ (Антон Верещагин).
Поздравляем победителей!
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