Объявлены победители Суздальского фестиваля анимации

С 13 по 18 марта в Суздале прошел XXIII Открытый российский фестиваль анимации. За время работы фестиваля жюри отсмотрело огромное количество мультфильмов и выбрало самые лучшие из них.

Гран-при получил короткометражный фильм «Суета сует» (Алексей Туркус, Алексей Шелманов ). История о любви в провинциальном городке, насыщенная еврейским колоритом и народной музыкой.

Приз за лучший фильм для детей достался картине «Брюки» ( Сергей Меринов ), странной истории о том, как коричневые брюки растут вместе с хозяином, преследуют его и надоедают ему.

Также призы фестиваля получили:

Источник: budovskiy

— Диплом в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» — «Старушка-жизнь vs Старушка-смерть»;

Источник: Andrei Bakhurin

— Диплом в категории «лучший сериал» с формулировкой «за оригинальную визуализацию архитектурного наследия для детей» — «Кижи» мультсериал «Домики» (Виктор Азеев);

Источник: Домики

Поздравляем победителей!

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