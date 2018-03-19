«Тебя никогда здесь не было» покажут в «Орленке»

С 22 марта в «Орленке» стартует показ фильма «Тебя никогда здесь не было». Лента стала настоящей сенсацией Международного кинофестиваля в Каннах и была удостоена сразу двух наград: за лучший сценарий ( Линн Рэмси ) и за лучшую мужскую роль ( Хоакин Феникс ).

Фильм снят по одноименной повести американского писателя Джонатана Эймса (2013). У бывшего агента ФБР Джо (Феникс) непростая судьба. Он никого не боится, лишь вспышки воспоминаний заставляют его вздрагивать. Он — безжалостный герой-одиночка, идущий напролом ради спасения слабых. Для похищенной дочери сенатора Нины, белокурой девочки-подростка, Джо — единственная надежда. И даже самые изощрённые и жестокие силы не должны помещать ему вызволить Нину из ада, в который она попала…

96 страниц этой книги превратила в короткий фильм Линн Рэмси — шотландский режиссёр, сценарист, продюсер и оператор. Её первые короткометражки получили приз жюри в Каннах: «Маленькие смерти» в 1996-м и «Врун» в 1998-м. Свой первый полный метр — «Крысолов» — Рэмси вновь привезла на Лазурный Берег в 1999-м. Показанная в программе «Особый взгляд» картина закрепила за Рэмси титул молодого гения. Лента была награждена Британской киноакадемией премией имени Карла Формана (самому многообещающему дебютанту); включена авторитетным «The Guardian» в 25 лучших британских фильмов, которые были сняты за последние 25 лет; и вошла в сотню лучших работ по версии Британского института кинематографии. В 2013 года Рэмси была членом жюри на Каннском МКФ, в 2015 году — на Венецианском МКФ.

Главную роль сыграл Хоакин Феникс — американский актёр, известность которому принесли фильмы «Гладиатор» (номинация на «Оскар») и «Ярды». За роль Джонни Кэша в фильме «Переступить черту» Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» и вторую номинацию на премию «Оскар». Также снимался в фильмах «Знаки», «Таинственный лес», «Хозяева ночи». В 2013 году Феникс исполнил главную роль в фильме Спайка Джонза «Она», а в 2015 году сыграл в «Иррациональном человеке» Вуди Аллена.

Нину сыграла родившаяся в Нью-Йорке модель русского происхождения Екатерина Самсонова. Постановщица фильма выбрала Катю, поскольку многие её американские конкурентки казались старше своего реального возраста.

Музыку к фильму написал Джонни Гринвуд из «Radiohead», с Линн Рэмси он работал и раньше — над картиной «Что-то не так с Кевином».

Фильм «Тебя никогда здесь не было» был представлен на Каннском МКФ 2017 года в недоделанном состоянии: картина, идущая, согласно каталогу фестиваля, чуть больше полутора часов, на восьмидесятой минуте прервалась. Финальных титров не было — их заменила музыка на чёрном фоне. И почти весь зал остался, чтобы дослушать её до конца, после чего зрители устроили семиминутную овацию.