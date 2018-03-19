Актеры «Ивановых-Ивановых»: «Мы сделали семейный сериал»

Драма или комедия? — Анна, Алексей, расскажите, что ждет героев в новом сезоне сериала? Какие коллизии? Накануне премьеры продолжения комедийного сериала «Ивановы–Ивановы» на СТС исполнители главных ролей, Анна Уколова Алексей Лукин , ответили на вопросы воронежских журналистов.

Анна Уколова: Рейтинги первого сезона зашкаливали, нас смотрели все. Надеюсь, что и второй будет таким же интересным. Всегда немного страшно, что продолжение будет хуже первого сезона. Но здесь, мне кажется, стыдно нам не будет. Тот же самый режиссер, те же актеры, сценарий потрясающий, такой же смешной. Единственное, поменьше будет богатых, зато появится много деревни. Но ведь интересно смотреть не только как богачи живут. Когда ты снимаешься у такого режиссера и с такой командой, ездишь по России, у тебя ответственность перед всей страной. Сейчас была в Прибалтике, все смотрят этот сериал, и ты уже не можешь хуже играть. Если бы сценарий написали хуже, я бы сказала: «Ребята, вы что, пишите лучше, нас ведь вся Россия смотрит».

Алексей Лукин: Мне кажется, второй сезон будет еще более «трэшовым». У каждого персонажа появляется своя линия, и любовная в том числе. У моего персонажа, кстати, случается первая любовь. Каскадерские трюки, падения с крыши тоже будут в новом сезоне. Очень классный, смешной сезон. Но главное событие — переезд из дома на дачу бедных. Нашим персонажам приходится учиться заново, как есть из обычных тарелок, как доить корову. Поэтому для нас, как для актеров, стояло больше задач, чем в первом сезоне. Кстати, если в первом сезоне мы все время советовались с режиссером, как играть, то во втором все так слились со своими персонажами, что получали минимум комментариев. Все всё знали и понимали, и этот сезон мы сняли быстрее. — Анна, чему хорошему вы научили своего экранного сына Ваню?

Анна Уколова: Во втором сезоне Лёшу Лукина я уже учила не как «сына», а как Лёшу Лукина. Учила вести себя за кадром. Он ведь молодой актер, у него все впереди. Я учила его, как не сломаться, как не поддаться на какие-то неправильные вещи, то есть больше учила жизни, чем киношным приемам. Ко второму сезону мы все уже стали, как родственники. С экрана чувствуется, что у нас слаженная команда. Я раньше задавала вопрос, почему великие режиссеры снимают одних и тех же актеров, неужели актеров мало? А потом, когда сама в жизни начала сниматься у одних и тех же режиссеров, то поняла, насколько это удобно. Не надо подстраиваться друг под друга, как мы это делали в первом сезоне, во втором мы уже, молча, все понимали, схватывали на лету. — Есть у вас что-то общее с вашими героями, и что вам больше всего нравится в их характерах?

Анна Уколова: Я просто «подвинула» героиню под себя, не я под нее подстраивалась. Самое главное, что во время съемок деревни, я часто вспоминала детство. Лида — честный человек, никого из семьи не уводит, любит детей, любит готовить, дом, уют. Она гибка, может быть, она хочет научиться интеллигентности и красоте у героини Саши Флоринской, может быть, не все получается. Лида не оскорбляет жизнь богатых людей, хотя иногда подшучивает, что богатыми быть сложно. Она добрый позитивный человек, дружит с головой и понимает, что этот дом ей никогда не иметь. А еще я в жизни не очень люблю наносить макияж. И когда я спросила, какой будет грим у Лиды, выяснилось, что героиня должна быть практически без мейкапа. Так что на грим я приезжала за пять минут, и это счастье.

Алексей Лукин: Для роли Вани Иванова я многое брал от своего одноклассника, который сейчас учится в ПТУ. Мне нравится, что Ваня растет и меняется. Сначала он был «сухарем», дерзким, а в финале начал понимать, что главная ценность — семья, а не сигареты и репетиции. Могу сказать, что Ваня Иванов мне близок, 50% от него есть во мне. Скоро выйдет новый сериал «Взрыв», где я играю инвалида на коляске, который был профессиональным баскетболистом. Он постоянно борется с тем, чтобы снова встать на ноги. Для роли я специально ездил в диспансер, потому что понимал, что эта роль очень далека от того, что есть во мне. У него нет папы, потом умирает мама… А Ваня Иванов, конечно же, мне ближе. — Какой эпизод второго сезона вы считаете самым увлекательным с точки зрения съемок?

Алексей Лукин: Я падал с первого этажа, это очень серьезный каскадерский трюк. Был мороз, я был в одной кофте, и сам, без дублера, сделал эту сцену — упал на маты с первого этажа! Но вроде бы сцену вырезали. А еще мы снимали дуэль, там очень увлекательная съемка. У меня такие усики, что просто драма «Печорин и Грушницкий».

Анна Уколова: У нас каждый день был увлекательным, как праздник. Если вы заметили, я там немного интонации поддавала. Россия разделена на области и края, и в каждом регионе своя мелодика речи, и в сериале я прямо играю настоящую жительницу Самарской области. Когда я слышу эту мелодику, я кайфую. И маникюр я не делаю, извините за подробности, потому что Лида не может быть с маникюром.

Жизнь заключается в том, чтобы ловить кайф от работы, от профессии, от партнеров. Я с ними нахожусь больше, чем с семьей, представьте, двенадцатичасовая рабочая смена. Но когда говорят, что смена окончена, конечно, ты выходишь из образа.

Кстати, когда мы прочитали сценарий второго сезона, нам показалось, что это больше драма, чем комедия. Начали играть — чистая комедия. Спасибо авторам, они нам позволяли импровизировать. Ведь фразы, которые уйдут в народ, мы брали из своей жизни, личного опыта. Вот, например, слово «поддуриваешь». Я часто говорила «ты че поддуриваешь-то»? А слово это моей бабушки, которая жила под Жигулевском. О воспитании и первых автографах — Анна, ваш супруг не из сферы шоу-бизнеса. Это помогает вам в быту?

Анна Уколова: Да, он из публики. Он не любит тусовки, не любит телевизор, не расспрашивает, а что было, а кто у вас снимается. Ему не интересно, и я ему за это благодарна. Я прихожу домой не отвечать на вопросы, а заниматься своей семьей. — Анна, в фильме вы такая авторитарная мама. А как в жизни считаете, можно обойтись без ремня, или все-таки нужен и кнут, и пряник?

Анна Уколова: Я живу личным примером. Когда меня воспитывали, а мне кажется, меня воспитали очень хорошим, добрым, честным человеком, меня не били и не кричали. Один раз я сказала маме: «Почему это все в подъезде сидят, играют на гитаре, гуляют до полуночи, а ты меня не отпускаешь». Мама ответила, что не держит меня и дает мне свободу. И тут я поняла, что мне вообще не хочется ходить в ночи по подъездам и слушать дебильные анекдотики. На тот момент свобода мне была не нужна. Но она пригодилась мне, когда я приехала в Москву, а все родные остались там, далеко на родине. Поэтому в жизни не нужно так воспитывать детей, как мы делаем это в кино — и ремнем, и кнутом, и пряником. — Алексей, в фильме ваш герой — игроман. А в жизни вы увлекаетесь компьютерными играми?

Алексей Лукин: На десятилетие мне подарили игру GameBoy. Тогда я профессионально занимался футболом, но так подсел на игру, что начал пропускать тренировки, врать, что болею. Хотя на самом деле играл по ночам и утрам, прятал игру от папы. Но я сам осознал, что есть проблема и сам с ней справился, выкинув игру с балкона четырнадцатого этажа.

А вообще нас четверо детей в семье, и у меня есть маленький брат, ему три года. И вот когда мы смотрели с ним мультики, я поймал себя на мысли, что я-то просто смотрю мультик, а он мне наизусть говорит все диалоги. Но игромания — не только детская проблема. Взрослые люди часто сидят за монитором двадцать четыре часа в сутки и жизни не видят. Надо с этим бороться, искать другое занятие. Я начал братишке книги читать, если у меня есть свободное время, мы ходим гулять на футбольное поле, потому что я намерен отдать его на футбол. Еще пусть годик подрастет, и отдам. Спорт нужен. Ведь если ты сидишь у экрана, элементарно фигура портится. А так ты спортивный парень, спортсмен, подтянут.

Анна Уколова: Надо занимать ребенка чем-то. Не относиться так, что он дома сидит, по подъездам не таскается, и ладно. Я всегда говорю шестилетнему сыну, что он мое будущее, что я в него вкладываю, но он мне потом все отдаст. Любовь, правильные советы, мудрость. Вкладывать надо в детей, чтобы потом они не приходили и не предъявляли, что с нянями сидели. Сын играет в шахматы, занимается самбо, плаваньем, у него очень хорошая школа. — По сценарию, вам требуется произносить много «крепких» слов. Не хотите ли вы снять серию с незапиканными словами и выложить ее в youtube, например?

Анна Уколова: Я не хочу. Мы сделали первый добрый семейный сериал. И люди, которые не выходили на связь больше десяти лет, сказали, что мы сделали по-настоящему семейное кино, которое собирает всех у экрана вечерами за чашечкой чая. Наши зрители — и пожилые, и молодые, и люди среднего возраста — найдут в сериале что-то свое. И мы должны запомниться не как сериал, который пошел как «пи-пи», похожий на все остальные, а как доброе кино. — Алексей, Анна, вспомните, когда вас первый раз узнали на улице?

Анна Уколова: Когда вышла «Каменская» по телевизору. В одной из серий был момент, когда меня выкидывают из окна с пятого этажа, и я умираю. И по поселку пошли слухи: «У Галины Николавны Уколовой дочку-то с балкона сбросили. Поехала она на актрису поступать, и все, сбросили с пятого этажа».

А еще у каждого актера есть случай, когда ему кажется, что его узнали, а его перепутали. Приезжаю в гостиницу, а мне девушка кричит с ресепшен, чтобы я подошла. А давным-давно при заезде в гостиницу нужно было подписывать правила пожарной безопасности. Подхожу к стойке, а девушка смотрит на меня, улыбается и ручку протягивает: «Не могли бы расписаться?». Я рада — меня узнали! Она кладет мне листочек, и я, не глядя в него, спрашиваю: «Для кого?» А она в ответ: «Для пожарной инспекции».

Алексей Лукин: У меня была роль второго плана в «Призраке». У меня тогда были брекеты, я ездил в метро. И вот еду, а одна девчонка на меня в упор смотрит. Я подумал, что не может такого быть, меня же в фильме совсем не видно. Начал нервничать, встал, пересел на другое место, а она все смотрела. А потом попросила сделать фото со мной. Так я первый раз сфотографировался, потом позвонил бабушке, маме со словами: «А вы говорили, что меня не видно в фильме. Видно!».