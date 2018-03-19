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Тест: угадайте фильм по одному предмету
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Тест: угадайте фильм по одному предмету 

Рамблер 12 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Властелин колец"
Если вы настоящий киноман, то без труда отгадаете многие фильмы, лишь взглянув на один только кадр или увидев главного героя.
Но иногда обыкновенные предметы в той или иной картине несут большую смысловую нагрузку и без них сложно (а порой и вовсе невозможно) представить себе определенный фильм.
Помните альманах из "Назад в будущее", кольцо всевластья из "Властелина колец", миелофон в "Гостье из будущего"? Вокруг этих вещей строится все повествование, весь сценарий.
Попробуйте определить, насколько вы внимательный зритель и как хорошо запомнили важные предметы из фильмов. Сложно не будет, обещаем.
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