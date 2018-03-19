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Фильм Павла Лунгина «Братство» выйдет в прокат осенью
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Фильм Павла Лунгина «Братство» выйдет в прокат осенью 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Выход в прокат нового фильм Павла Лунгина «Братство» о войне в Афганистане планируется осенью, сообщила пресс-служба фильма.
"Режиссер Павел Лунгин завершает работу над фильмом «Братство». Выход в прокат планируется осенью 2018 года", — говорится в сообщении.
Действие фильма происходит в 1988 году во время войны в Афганистане. От главного героя — молодого лейтенанта Василия Железнякова по прозвищу Грек — зависит безопасный проход дивизии через перевал, который контролирует один из самых жестоких бандитов. Чтобы дивизия вернулась в Россию с наименьшими потерями, Греку придется остаться у него в заложниках.
Фильм основан на реальных событиях — воспоминаниях старших офицеров службы внешней разведки.
В фильме снимались Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Федор Лавров, Олег Васильков и другие.
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