Фильм Павла Лунгина «Братство» выйдет в прокат осенью

"Режиссер Павел Лунгин завершает работу над фильмом «Братство». Выход в прокат планируется осенью 2018 года", — говорится в сообщении.

Действие фильма происходит в 1988 году во время войны в Афганистане. От главного героя — молодого лейтенанта Василия Железнякова по прозвищу Грек — зависит безопасный проход дивизии через перевал, который контролирует один из самых жестоких бандитов. Чтобы дивизия вернулась в Россию с наименьшими потерями, Греку придется остаться у него в заложниках.

Фильм основан на реальных событиях — воспоминаниях старших офицеров службы внешней разведки.