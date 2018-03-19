«АиФ» и «Люксор» разыгрывают билеты на фильм «Каникулы президента»

26 марта в 20.00 в кинотеатре «Люксор» пройдет премьерный показ комедии «Каникулы президента».

Устав от рутины, Президент решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а заодно свободно пообщаться с народом. Понимая, что остаться инкогнито и улизнуть от заботливых коллег будет сложно, он прибегает к услугам гримера. Но его новый облик точь-в-точь совпадает с наружностью Валерия из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории…

Представлять фильм будет актер, исполнивший роль Валерия, — Олег Васильков . Перед премьерой воронежцы смогут принять участие в фотосессии и автограф-сессии с актером.