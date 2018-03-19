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«АиФ» и «Люксор» разыгрывают билеты на фильм «Каникулы президента»
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«АиФ» и «Люксор» разыгрывают билеты на фильм «Каникулы президента» 

АиФ 13 часов назад
Фото: АиФ
26 марта в 20.00 в кинотеатре «Люксор» пройдет премьерный показ комедии «Каникулы президента».
Устав от рутины, Президент решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а заодно свободно пообщаться с народом. Понимая, что остаться инкогнито и улизнуть от заботливых коллег будет сложно, он прибегает к услугам гримера. Но его новый облик точь-в-точь совпадает с наружностью Валерия из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории…
Представлять фильм будет актер, исполнивший роль Валерия, — Олег Васильков. Перед премьерой воронежцы смогут принять участие в фотосессии и автограф-сессии с актером.
Чтобы выиграть билеты на предпоказ, нужно стать участником группы «АиФ-Черноземье» и сделать репост записи по ссылке. Победитель будет выбран случайным образом. Итоги розыгрыша объявим 22 марта в 12.00.
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