Критики назвали лучший фильм серии «Звездные войны» 

Первую строчку в рейтинге занял пятый эпизод «Империя наносит ответный удар». Фильм вышел в 1980 году, его режиссером стал Ирвин Кершнер. Сначала картина получила неоднозначные отзывы критиков. Но позже недостатки киноленты стали расценивать как ее достоинства. Со временем кинокритики посчитали, что именно в этом эпизоде присутствуют самые запоминающиеся моменты из всей серии «Звездных войн». На втором месте списка расположилась самая первая картина франшизы «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Третья строчка у «Последних джедаев» Райана Джонсона, вышедшего в 2017 году. В пятерке лучших также оказались фильмы «Месть ситхов» 2005 года и спин-офф «Изгой-один. Звездные войны: Истории» 2016-го. Самым худшим эпизодом легендарной серии кинокритики назвали «Атаку клонов» 2002 года.