Опубликовано первое фото Рене Зеллвегер в роли Джуди Гарленд

Опубликована первая фотография актрисы Рене Зеллвегер в роли звезды Голливуда Джуди Гарленд , сообщает Variety.

Над биографическим фильмом «Джуди» работают компании Pathé, BBC Films и Ingenious Media.

Съемки проходят в Лондоне. Действие разворачивается в конце 1960-х годов, когда Гарленд приехала с концертами в столицу Великобритании незадолго до своей смерти (она скончалась 22 июня 1969-го).

В ленту войдут и некоторые наиболее известные номера актрисы, в том числе песня Somewhere Over The Rainbow. Кроме того, зрителям расскажут о жизни Гарленд вне сцены.

Зеллвегер — лауреат премии «Оскар». Она известна по фильмам «Холодная гора», «Чикаго», «Дневник Бриджет Джонс».