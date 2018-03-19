Актрисы, которые доказали, что для успеха красота не главное

Тильда Суинтон

Тильда Суинтон, кажется, прилетела на Землю с другой планеты. Хейтеры регулярно критикуют внешность актрисы, а вот режиссеры буквально сходят с ума. Сама же Тильда любит себя такой, какая она есть. «Я выгляжу в точности как мой отец, когда он побреется. Еще я похожа на Дэвида Боуи », — шутила она в одном из интервью. Кстати, Суинтон происходит из знатного шотландского рода, чем очень гордится.

Росси де Пальма

Росси де Пальма успеха добилась не вопреки специфичной внешности, а благодаря ей (да-да, и такое бывает). Лицо актрисы совсем не соответсвует глянцевым стандартам. Тем не менее, именно в несовершенстве режиссеры рассмотрели изюминку темпераментной испанки.

Сейчас она — главная муза легендарного Педро Альмодовара и одна из самых востребованных актрис в своей стране. Кстати, в прошлом году в прокат вышел фильм «Мадам» с участием Росси. Если вы пока не видели ни одной ее картины — вот вам отличный вариант для знакомства с колоритными персонажами актрисы.

«Однажды я пришла домой заплаканная и объявила маме, что ненавижу свои худые коленки, большой нос и близко посаженные глаза. Мама рассмеялась: «Ничего не поделаешь, придется все это донашивать до конца жизни», — рассказывала Сара в одном из интервью. Кажется, с этого и началось ее принятие себя.

Всего одна роль обворожительной Кэрри Брэдшоу заставила весь мир взглянуть на актрису под другим углом. Кажется, теперь никому уже не важно, какой формы ее нос и насколько близко посажены глаза. Любят ее точно за другое.

Жизнь Барбары Стрейзанд протекала по похожему сценарию. Это сейчас она — одна из самых выдающихся женщин современности, обладательница двух «Оскаров», четырех «Золотых глобусов», четырех «Эмми» и 11 «Грэмми». А ведь в детстве ее, как и многих девочек с нестандартной внешностью, травили ов школе.

К счастью, Барбра выросла и решила доказать всем, что красота бывает разной. «Классическая красота скучна… Быть не такой, как все, поражать и шокировать — только так можно добиться успеха», — уверена актриса и певица.

Лена Данэм

Лену Данэм регулярно критикуют за откровенные снимки и странное поведение, но, кажется, она решила выбивать клин клином и на каждую волну негатива отвечает еще большей провокацией. Несмотря на это, ее любят за бескомпромиссность, честность по отношению к поклонникам и невероятную смелость. А еще за классную роль в сериале «Девочки».