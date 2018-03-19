В московских кинотеатрах покажут кино для незрячих и глухих

Чтобы «показать» словами кино, редактору с диктором приходится погрузиться в фильм и рассказать только самое важное. Передать замысел режиссера. И при этом не добавить ничего от себя, передает "ТВ Центр"

"Мы за него ни в коем случае не скажем: «Человек сидит, пребывает в меланхолии». Набор вот этих вещей, которые мы описали, его состояние, внешний вид — он полностью дает человеку самому сделать выбор о том, что он находится сейчас в острейшей фазе меланхолии", — рассказал координатор Всероссийского общества слепых Михаил Корнеев

— На месте водителя сидит мужчина лет 35. У него легкая небритость, густые брови, прямой нос, высокий лоб.

Актриса Алёна Чубарова уже не один год озвучивает книги для людей с ограниченными возможностями по зрению. Но вот к работе диктора тифлокомментариев никак не привыкнет. Сложно ограничить себя в эмоциях.

"Тут еще очень важно попасть между текстом героев. И поэтому иногда приходится очень быстро. То есть такое понятие — плотность речи. Я тоже об этом узнала только на этом проекте. Оказалось, она у меня довольно хорошая. Очень важна динамика, потому что эмоции не нужны", — пояснила актриса, диктор Алёна Чубарова.

В среднем на создание тифлокомментариев к одному фильму уходит месяц. Дальше технически — все просто. Современные кинотеатры легко могут предоставить незрячим возможность «просмотреть» фильм.

"Технически предусмотрена возможность вывода восьмой дорожки, на которую записываются тифлокомментарии. Вот отсюда мы видим — передается на передатчик. Дальше передатчик передает сигнал в зал. С помощью приемников этот сигнал принимается", — сказал технический директор фестивалей «Кинотавр» и «Безграничные возможности» Всеволод Косаренков.

Пользоваться такими приемниками можно на обычном сеансе. Комментарии будут слышать только те, у кого есть специальный прибор с наушником. Оценить фильмы, адаптированные для людей с проблемами зрения, можно бесплатно в течение всей этой недели на кинофестивале «Безграничные возможности». На разных площадках Москвы будут показаны картины-лауреаты 28-го «Кинотавра».

Первые «зрители» оказались под приятным впечатлением. Специалисты настроены оптимистично. Говорят, первый шаг уже сделан. Не так давно законодатели обязали создателей фильмов, получивших поддержку государства, снабжать их тифлокомментариями и субтитрами. Теперь осталось создать инфраструктуру инклюзивных-кинопоказов.