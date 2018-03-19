Ещё
В московских кинотеатрах покажут кино для незрячих и глухих
Далее:
Читайте также:
Ещё

В московских кинотеатрах покажут кино для незрячих и глухих 

ТВ Центр 12 часов назад
Фото: ТВ Центр
Чтобы «показать» словами кино, редактору с диктором приходится погрузиться в фильм и рассказать только самое важное. Передать замысел режиссера. И при этом не добавить ничего от себя, передает "ТВ Центр".
"Мы за него ни в коем случае не скажем: «Человек сидит, пребывает в меланхолии». Набор вот этих вещей, которые мы описали, его состояние, внешний вид — он полностью дает человеку самому сделать выбор о том, что он находится сейчас в острейшей фазе меланхолии", — рассказал координатор Всероссийского общества слепых Михаил Корнеев.
— На месте водителя сидит мужчина лет 35. У него легкая небритость, густые брови, прямой нос, высокий лоб.
Актриса Алёна Чубарова уже не один год озвучивает книги для людей с ограниченными возможностями по зрению. Но вот к работе диктора тифлокомментариев никак не привыкнет. Сложно ограничить себя в эмоциях.
"Тут еще очень важно попасть между текстом героев. И поэтому иногда приходится очень быстро. То есть такое понятие — плотность речи. Я тоже об этом узнала только на этом проекте. Оказалось, она у меня довольно хорошая. Очень важна динамика, потому что эмоции не нужны", — пояснила актриса, диктор Алёна Чубарова.
В среднем на создание тифлокомментариев к одному фильму уходит месяц. Дальше технически — все просто. Современные кинотеатры легко могут предоставить незрячим возможность «просмотреть» фильм.
"Технически предусмотрена возможность вывода восьмой дорожки, на которую записываются тифлокомментарии. Вот отсюда мы видим — передается на передатчик. Дальше передатчик передает сигнал в зал. С помощью приемников этот сигнал принимается", — сказал технический директор фестивалей «Кинотавр» и «Безграничные возможности» Всеволод Косаренков.
Пользоваться такими приемниками можно на обычном сеансе. Комментарии будут слышать только те, у кого есть специальный прибор с наушником. Оценить фильмы, адаптированные для людей с проблемами зрения, можно бесплатно в течение всей этой недели на кинофестивале «Безграничные возможности». На разных площадках Москвы будут показаны картины-лауреаты 28-го «Кинотавра».
Первые «зрители» оказались под приятным впечатлением. Специалисты настроены оптимистично. Говорят, первый шаг уже сделан. Не так давно законодатели обязали создателей фильмов, получивших поддержку государства, снабжать их тифлокомментариями и субтитрами. Теперь осталось создать инфраструктуру инклюзивных-кинопоказов.
Екатерина Гоголева, Александр Ивановский, Юрий Тимошин, Максим Сидоренко, «ТВ Центр».
ТВ Центр: последние новости
На 81-м году скончался режиссер Леонид Квинихидзе МХТ имени Чехова на три дня отменил все спектакли Поклонская не пришла на молитвенное стояние против "Матильды"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца6
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение