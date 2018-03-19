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Назван худший в истории фильм по мотивам видеоигры
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Назван худший в истории фильм по мотивам видеоигры 

Lenta.ru 12 часов назад
Фото: Lenta.ru
Портал Vulture составил антирейтинг фильмов, снятых по мотивам видеоигр. Кинокритики признали наихудшей экранизацией всех времен ленту «Постал» немецкого режиссера Уве Болла.
«Постал» был снят в 2007 году по мотивам серии компьютерных игр Postal от студии Running With Scissors. Фильм стал лидером антирейтинга из-за того, что «переполнен плохими шутками и оскорбительными сценами».
На второй строчке — лента «Принц Персии: Пески времени» с Джейком Джилленхолом. Картину, в частности, раскритиковали за то, что главную роль арабского принца Дастана исполнил белокожий актер. На третьем месте оказался фильм 2016 года «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером.
В первую десятку антирейтинга также вошли ленты «Один в темноте», «Need for Speed: Жажда скорости», «Варкрафт», «Командир эскадрильи», «Смертельная битва 2: Истребление», «Уличный боец» 2009 года и «Обитель зла 4: Жизнь после смерти».
Лучшей экранизацией видеоигры кинокритики посчитали вышедшую в 1995-м «Смертельную битву» Пола Андерсона по мотивам Mortal Kombat. К качественным лентам также отнесли фильмы «Супербратья Марио», «Уличный боец» 1994 года, Doom 2005-го и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» с Анджелиной Джоли.
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