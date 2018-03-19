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«Симпсоны» почтили память Хокинга
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«Симпсоны» почтили память Хокинга 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Анимационный сериал «Симпсоны» почтил память британского ученого Стивена Хокинга, сообщает Radio Times.
Хокинг неоднократно становился приглашенной звездой данного проекта. Он называл «Симпсонов» лучшим шоу на американском телевидении.
В воскресенье, 18 марта, в эфир вышел первый эпизод «Симпсонов» с момента смерти ученого. В финале серии показали, как Хокинг вместе с Лизой Симпсон летят над Спрингфилдом.
Ранее сценарист и продюсер «Симпсонов» Эл Джин заявил, что чувство юмора у Хокинга было огромным, как вселенная.
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