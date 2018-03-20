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«Симпсоны» почтили память Стивена Хокинга
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«Симпсоны» почтили память Стивена Хокинга 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Авторы мультсериала «Симпсоны» почтили память британского астрофизика Стивена Хокинга, скончавшегося 14 марта на 77-м году жизни. Ученый был большим поклонником шоу и несколько раз появлялся в его эпизодах, сообщает Deadline.
В финале серии, которая вышла на экраны через четыре дня после смерти физика, показано, как Лиза Симпсон и Хокинг летят над городом, где живет всемирно известная семейка.
pic.twitter.com/z7fGCBIHAE
— Matt Selman (@mattselman) 19 марта 2018 г.
Этот кадр представляет собой отсылку к эпизоду «They Saved Lisa’s Brain», вышедшему в 1999 году. В финале серии Хокинг поднимает Лизу в воздух на своем суперкресле, а также вдохновляет Гомера на создание теории о пончиковообразной Вселенной.
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