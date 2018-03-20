«Симпсоны» почтили память Стивена Хокинга

Авторы мультсериала «Симпсоны» почтили память британского астрофизика Стивена Хокинга , скончавшегося 14 марта на 77-м году жизни. Ученый был большим поклонником шоу и несколько раз появлялся в его эпизодах, сообщает Deadline.

В финале серии, которая вышла на экраны через четыре дня после смерти физика, показано, как Лиза Симпсон и Хокинг летят над городом, где живет всемирно известная семейка.

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— Matt Selman (@mattselman) 19 марта 2018 г.

Этот кадр представляет собой отсылку к эпизоду «They Saved Lisa’s Brain», вышедшему в 1999 году. В финале серии Хокинг поднимает Лизу в воздух на своем суперкресле, а также вдохновляет Гомера на создание теории о пончиковообразной Вселенной.