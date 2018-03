Рокки, Иван Драго и Терминатор вернутся на экраны. Что об этом известно

Продолжения легендарных боевиков о Терминаторе и Рокки вернутся на киноэкраны. Что известно о новых сериях. Как с ролями справятся Шварценеггер и Сталлоне, которым уже за 70. Ждать ли зрителю возвращения русского боксера Ивана Драго — выяснял «Советский спорт».

Что известно о новом «Рокки»

18 Мар 2018 в 9:21 PDT Рабочее название картины — «Крид 2». Как и в предыдущем фильме из серии о Рокки Сталлоне сыграет здесь роль тренера у молодого чернокожего боксера Адониса Крида. По сюжету, Крид — сын друга и противника Рокки Аполло Крида. Аполло был ключевым персонажем первых четырех картин о Рокки, снятых в период с 1976 по 1987 годы.

В первых двух сериях Аполло, роль которого исполнял чернокожий актер Карл Уэзерс , противостоял герою Сталлоне. В третьем фильме стал его тренировать, а в четвертом — вышел на ринг против русского боксера Ивана Драго и был убит им.

В 2015 году на экраны вышел фильм «Крид: Наследие Рокки». Фактически это стал седьмой фильм серии: зрителям впервые показали сына Аполло Крида, которого, по сюжету, согласился тренировать престарелый Рокки. При бюджете в 35 миллионов долларов «Крид» собрал в прокате около 140 миллионов, и продюсеры объявили о том, что будет снято продолжение.

Мировая премьера фильма «Крид 2» запланирована на конец 2018 года.

Вернется ли Иван Драго

18 Мар 2018 в 7:49 PDT В 2016 году Сильвестр Сталлоне в интервью изданию variety.comсообщил о возможном возвращении Ивана Драго в новом фильме. По сюжету, сын Аполло Крида встретится на ринге с сыном Драго — последнего будет тренировать отец (его роль вновь исполнит Дольф Лундгрен ).

Кроме того, в картину планируют вернуть и Аполло Крида в исполнении Карла Уэзерса. В фильм включат кадры воспоминаний о бое Аполло и Ивана Драго, а кроме того, Аполло будет являться своему сыну Адонису и давать наставления.

Впрочем, до появления официального трейлера нового «Рокки» говорить о сценарии рано — он может меняться.

Сталлоне уже стар. Он справится?

Another easy workout! You’re only as old as you and your joints feel!LOL Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

13 Мар 2018 в 10:14 PDT Сталлоне — 71 год. В феврале 2018-го в интернете появились слухи, что актер умер от онкологического заболевания. Актер опроверг эту информацию новыми постами в своем инстаграме. На них актер запечатлел кадры своих тренировок: в числе прочих упражнении актер 4 раза подтянулся с 45-килограммовой гантелью, которую прикрепил к поясу. «Это был легкий воркаут», — написал Сталлоне в своем Инстаграме.

Несколько лет назад актер в интервью изданию «Эсквайр» признался, что тренируется каждый день. Он рассказал, что чертовски устал от тренировок и ему сложно мотивировать себя к занятиям, «да, некуда деваться».

Что известно о новом «Терминаторе»

The machines are coming. Be ready for them! Terminator Genisys arrives on Blu-ray™ IN ONE WEEK

Публикация от Terminator Genisys (@terminatorgenisys)

3 Ноя 2015 в 10:00 PST Важный вопрос. Почему Черчилль пил, курил и дожил до 90 лет?

Продюсером новой серии франшизы станет легендарный Джеймс Кэмерон , который снял первые две части «Терминатора». По информации издания The Hollywood Reporter, фильм вернется к истории, показанной в фильме «Терминатор-2: Судный день», которая в 1992 году получила четыре премии «Оскар» (в том числе за лучшие визуальные эффекты)

Шварценеггер вновь сыграет робота серии Т-800. В картину вернут Линду Хэмилтон , актрису, которая исполнила роль Сары Коннор в первых двух фильмах о Терминаторе. Премьера картины запланирована на 2019 год.

Шварценегггер тоже немолод. Справится ли он?

2 Мар 2018 в 12:47 PST Шварценеггеру — 70 лет. В 1997 году он пережил операцию по замене сердечного клапана, но, несмотря на это, актер находится в хорошей физической форме. В марте 2018 года Арнольд лично вручил награды бодибилдерам и стронгмэнам, которые победили на Arnold Classic — соревнованиях, который он лично учредил и продолжает патронировать. Шварценеггер делал сэлфи на фоне поднимающих тяжести стронгмэнов и улыбался публике.

Кроме того, «Австрийский Дуб» регулярно публикует свои фотографии из спортивного зала. С возрастом актер потерял много мышц, но остается весьма массивным. Шварценеггер нередко критикует современный бодибилдинг. Он считает, что этот спорт ушел от идеалов красоты и демонстрирует нам пузатых атлетов, которые пренебрегают эстетикой ради мышечной массы.