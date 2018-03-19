Билл Мюррей заснул на показе фильма Уэса Андерсона

Вместе с остальной съемочной группой Мюррей приехал на фестиваль South By Southwest, чтобы представить свою новую работу. В «Острове собак» он озвучил одного из персонажей.

В преддверии показа артист прямо на улице прочел стихи «Пес» Лоуренса Ферлингетти под музыкальное сопровождение, а после киносеанса пообщался со зрителями в зале.

В какой-то момент Мюррей, видимо, заскучал и заснул.

Ранее сообщалось, что «Остров собак» открыл Берлинский кинофестиваль.