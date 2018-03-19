Блокбастер «Рэмпейдж» выходит 12 апреля

Российские зрители смогут увидеть фантастический блокбастер «Рэмпейдж» в один день с мировой премьерой. Новый фильм с Дуэйном Джонсоном выйдет в отечественный прокат 12 апреля, на две недели раньше первоначально заявленной даты. Об этом объявила компания КАРО Премьер, официальный дистрибьютор ленты.