Узнай себя в каждом кадре: трагикомедия о взрослении «Леди Бёрд»

15 марта в российском прокате появилась трагикомедия Греты Гервиг «Леди Бёрд».

Дебютная режиссерская работа известной актрисы принимала активное участие в «оскаровской гонке». И хотя в итоге фильм не получил ни одной статуэтки (был представлен в пяти номинациях), он собрал внушительное количество наград по всему миру, получил высокие отзывы критики и однозначно запечатлеется в сердцах тех, кто его посмотрел.

«Леди Бёрд» — действительно стал большим кинематографическим событием 2017 года, и продолжает им быть и в новом году. Грета Гервиг — пятая женщина-режиссер, чья работа была номинирована на премию «Оскар», сценарий к фильму, написанный ей же, был так же отмечен номинацией американской киноакадемии. 34-летняя Гервиг сняла трагикомичный фильм о взрослении юной девушки, очевидно, питая большую любовь к этому жанру. Все фильмы, в которых мы знаем ее как актрису, отсылают нас к ее режиссерскому дебюту — «Милая Фрэнсис», «Женщины XX века», «Римские приключения» — яркие представители жанра трагикомедии. «Леди Бёрд» собирает их лучшие традиции, но выдает абсолютно свое, абсолютно авторское высказывание — очень нежную и глубокую историю о первом ощущении себя в большом мире.

Трейлер фильма «Леди Берд»

На экране встретились лучшие представители голливудской молодежи. Главную роль в фильме исполнила очаровательная Сирша Ронан . Актриса давно известна широкой аудитории, она снималась в фильмах: «Искупление», «Отель „Гранд Будапешт“», «Милые кости», «Бруклин», «Гостья» и во многих других. В свои 23 года Ронан имеет четыре актерские номинации на «Оскар», что является грандиозным достижением для ее возраста, ведь таким же результатом может похвастаться только одна актриса — Дженнифер Лоуренс

Партнеры Ронан так же могут гордиться номинацией на «Оскар» — она есть и у 22-летнего Тимоти Шаламе и у 21-летнего Лукаса Хеджеса . Оба актера снялись в двух фильмах этого года, претендовавших на звание лучшего, по мнению американских киноакадемиков, — это «Леди Бёрд» и «Зови меня своим именем» для Шаламе и «Леди Бёрд» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» для Хеджеса.

Актеры фильма выдают невероятную ансамблевую работу. Хороши здесь все: от эпизодов до ключевых ролей. Мать Леди Бёрд — большая актерская удача Лори Меткаф, за эту роль она получила свою первую номинацию на «Оскар».

Фильм 2017 года рассказывает вневременную историю, в которой каждый узнает себя. «Леди Берд» — наши лучшие воспоминания о поиске собственного я, первой любви и ценности дружбы.

«Леди Берд» в кинотеатрах с 15 марта.