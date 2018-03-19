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Бекмамбетов снимает кино для «поколения гаджетов». И выигрывает…
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Бекмамбетов снимает кино для «поколения гаджетов». И выигрывает… 

Вечерняя Москва 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Новый фильм «Profile» режиссера Тимура Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на фестивале South by Southwest (SXSW) в Остине, штат Техас.
SXSW — один из ведущих кинофестивалей в США. Он посвящен фильмам, музыке, медиа и новым технологиям. Ранее этот фильм и картина «Search» были представлены на Берлинале и в Сандэнсе, и завоевали там призы зрительских симпатий. Оба фильма сделаны в инновационном формате screenlife, придуманном Тимуром Бекмамбетовым и впервые реализованном режиссером Лео Габриадзе в хорроре «Убрать из друзей» в 2015 году.
Сюжет фильма основан на реальных событиях, описанных в книге француженки Анны Эрель. Речь идет о вербовке европейских женщин в ИГИЛ (запрещенную в России террористическую организацию). Продюсерами фильма выступили Тимур Бекмамбетов и Ольга Харина. Сценарий написан лично Тимуром Бекмамбетовым, Ольгой Хариной и Бриттани Поултон. Над фильмом работали как российские специалисты, так и международные.
— Для меня язык скринлайф — инновационный и многообещающий. Он понятен современному зрителю, привыкшему засыпать и просыпаться с гаджетами в руках, — говорит Тимур Бекмамбетов. — Этот формат позволяет «залезть в голову» главным героям. Сначала способность смотреть на чей-то экран и видеть все подробности обычно скрытой личной жизни завораживает, и именно маленькие детали позволяют зрителям соединиться с этим материалом.
Напомним: североамериканская премьера фильма прошла в Остине 12 марта. Впервые фильм был представлен на кинофестивале в Берлине в программе «Панорама». Помимо этого, на SXSW прошла мировая премьера продолжения хоррора «Убрать из друзей». Сиквел получил название «Убрать из друзей: Даркнет».
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