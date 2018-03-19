«Бриджит Джонс» не узнать в роли великой актрисы

Рене Зеллвегер для многих стала актрисой одной роли — девушки обожают пересматривать с ней серию фильмов про Бриджит Джонс . А еще Рене стала надеждой для уютных пампушек, доказав, что можно набирать вес для роли, а потом с легкостью возвращаться в форму.

Правда, несколько лет назад Рене не простили пластическую операцию, которую она произвела со своим лицом, но все же это не помешало ей сняться в третьей, пусть и провальной, части «Дневника Бриджит Джонс».

Теперь же у актрисы появилась возможность выйти из образа вечной неудачницы, которой всегда фортит в самый неожиданный момент — она снимается в картине «Джуди» по мотивам жизни великой американской актрисы и певицы Джуди Гарленд , матери Лайзы Миннелли

Появились и первые кадры из фильма, на которых Рене Зеллвегер просто не узнать.

Кадры из фильмов «Звезда родилась» / «Джуди»

При этом не отметить сходство Рене в фильме «Джуди» с ее героиней в конце карьеры, например в картине «Звезда родилась», просто невозможно.