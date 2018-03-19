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«Бриджит Джонс» не узнать в роли великой актрисы
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«Бриджит Джонс» не узнать в роли великой актрисы 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»
Рене Зеллвегер для многих стала актрисой одной роли — девушки обожают пересматривать с ней серию фильмов про Бриджит Джонс. А еще Рене стала надеждой для уютных пампушек, доказав, что можно набирать вес для роли, а потом с легкостью возвращаться в форму.
Правда, несколько лет назад Рене не простили пластическую операцию, которую она произвела со своим лицом, но все же это не помешало ей сняться в третьей, пусть и провальной, части «Дневника Бриджит Джонс».
Теперь же у актрисы появилась возможность выйти из образа вечной неудачницы, которой всегда фортит в самый неожиданный момент — она снимается в картине «Джуди» по мотивам жизни великой американской актрисы и певицы Джуди Гарленд, матери Лайзы Миннелли.
Появились и первые кадры из фильма, на которых Рене Зеллвегер просто не узнать.
Кадры из фильмов «Звезда родилась» / «Джуди»
При этом не отметить сходство Рене в фильме «Джуди» с ее героиней в конце карьеры, например в картине «Звезда родилась», просто невозможно.
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