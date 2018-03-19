«Незнакомцы» возвращаются спустя 10 лет

22 марта 2018 года в российский прокат выходит сиквел знаменитого хоррора «Незнакомцы» — «Незнакомцы: Жестокие игры».

Первый фильм вышел на экраны 10 лет назад в 2008 году. Главную роль исполнила известная американская актриса Лив Тайлер. «Незнакомцы» заняли места в списках лучших фильмов ужасов и получили продолжение в 2018 году.

По сюжету американская семья отправляется навестить своих родственников, проживающих в кемпинге. По законам жанра — дома пустуют, а угнетающая атмосфера сулит что-то неладное. В итоге — главные герои становятся жертвами трех психопатов в масках, цели которых намного страшнее, чем обычное убийство.

Трейлер фильма «Незнакомцы: Жестокие игры» выглядит вполне безобидным — все дело в музыке 80-ых годов, которая занимает определенное место в атмосфере грядущего хоррора.

Режиссер новой версии «Незнакомцев» 2018 года не впервые работает в жанре фильма ужасов. Йоханнес Робертс снимал картины: «По ту сторону двери», «Синяя бездна» и другие. «Незнакомцы-2» могут стать первым прорывом в карьере режиссера, так как его предыдущие работы не смогли добиться высоких оценок ни от критики, ни от зрителей. Зато главную роль в грядущем фильме ужасов играет известная широкой аудитории — Кристина Хендрикс . Ее самые интересные работы в кино связаны с именем Николаса Виндинга Рёфна — актриса снималась в его «Драйве» и «Неоновом демоне». Хендрикс согласилась принимать участие в фильме «Незнакомцы: Жестокие игры», даже не прочитав сценарий, все дело в том, что актриса обожает оригинальную версию 2008 года.

Ее партнером по фильму стал Мартин Хендерсон , самые известные фильмы с его участием: «Эскадрилья "Лафайет"», «Звонок», «Козырные тузы» и другие. Так же среди актеров хоррора «Незнакомцы: Жестокие игры» значатся: Бэйли Мэдисон, Льюис Пуллман, Дэмиан Маффей и другие.

Остается только ждать отзывы критиков и идти на премьеру, дата выхода новой версии «Незнакомцев» 2018 года — 22 марта.