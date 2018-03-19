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Эта кинолента показала всем, что секс в СССР был, есть и будет
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Эта кинолента показала всем, что секс в СССР был, есть и будет 

Вечерняя Москва 10 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
30 лет назад, в марте 1988 года, на экраны страны вышел фильм Василия Пичула «Маленькая Вера», ставший одним из символов перестройки.
Премьера, которая прошла в Доме кино, началась со скандала: после знаменитой сцены с «обнаженкой» большая группа зрителей с криками «Позор!» покинула кинозал. Говорят, что даже глава государства Михаил Горбачев после просмотра картины обвинял актеров и авторов ленты в аморальности. А между тем в стране билеты на фильм раскупались на несколько дней вперед. За год картину посмотрели более 55 миллионов человек, а право ее показа купили 12 стран мира.
— Это был мой дипломный сценарий, написанный за три года до съемок, — рассказала «ВМ» Мария Хмелик, сценарист фильма и вдова режиссера Василия Пичула. — Когда картину наконец решили снять, мы доработали сценарий. Открытый финал, когда непонятно, погибла героиня или нет, заменили. Развили тему предательства, линию с родителями и придумали, что отец героини умрет от сердечного приступа.
Картина взяла букет статусных наград на кинофестивалях, но фильм расколол общество на тех, кто был против него, потому что «в СССР секса нет», и тех, кто, кроме эротики, разглядел в сюжете сложную бытовую драму.
Кстати, знаменитую сцену секса в общежитии снимали в присутствии 25 человек съемочной группы.
После Наталья Негода, которая сейчас живет в США, стала первой советской актрисой, которая снялась для обложки «Плейбоя», а за актером Андреем Соколовым закрепился статус секс-символа отечественного кино. В 2007 году было написано продолжение картины, но фильм так и не был снят.
НАДО ЖЕ!
На роль главной героини фильма Веры сначала утвердили Ирину Апексимову. Но она отказалась из-за съемок в другой ленте. Пробы проходила и Яна Поплавская, но в итоге Веру сыграла Наталья Негода.
ЦИТАТЫ ИЗ НАШУМЕВШЕГО ФИЛЬМА
— А какая у тебя книжка любимая? — «Капитанская дочка». Там начало хорошее: «Береги честь смолоду»!
— Все люди братья, только у них часто почему-то рожи разбиты.
— Я тащусь от него, как питон по пачке дуста.
— Ну а цель у тебя в жизни есть? — Цель у нас, Сереженька, одна: коммунизм! ■ Так, похоже здесь зарождается большое и светлое советское чувство.
— Гражданин Остапчук утверждает, что вы бросили в него пепельницей. — Я Чике пепельницу передал, а он ее не поймал.
— Ну что, пойдем? — Куда? — Замуж.
— Выпить с друзьями — закон. А с любимой семьей тем более.
— Ну и где у нас тут бьется сексуальный пульс этой общаги?
— Ты меня любишь? — Естес-с-сно.
— Сережа, а что такое платоническая любоф-ф… — Это когда любят друг друга, но вместе не спят… и не целуются. — Ну прям как у нас с тобой.
— Если бы моя мама выходила за всех своих любимых замуж, у меня было бы четыре папы.
— А Вера говорит, что от моих стихов ей чесаться хочется.
САМЫЕ ОТКРОВЕННЫЕ СЦЕНЫ СОВЕТСКОГО КИНО
«Бриллиантовая рука»
1985, реж. И. Масленников
Сцену, в которой героиня Елены Сафоновой обнаженная подходит к окну, не раз потом копировали отечественные режиссеры в своих фильмах.
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