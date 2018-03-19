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Шайа ЛаБаф сыграет своего отца в автобиографичном фильме
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Шайа ЛаБаф сыграет своего отца в автобиографичном фильме 

Киноафиша 10 часов назад
Фото: Киноафиша
Звезда «Трансформеров» и «Нимфоманки» актер Шайа ЛаБаф под псевдонимом Отис Лорт написал сценарий драмы «Лапочка».
В основу легла реальная история артиста: начало его актерской карьеры, первая роль в диснеевском телефильме, а также сложные взаимоотношения с отцом-алкоголиком. «Лапочка» — прозвище, которое ЛаБаф получил от отца.
Главную роль в картине сыграет Лукас Хеджес («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури», «Леди Бёрд», «Манчестер у моря»). ЛаБаф снимется в роли своего отца. Картину поставит режиссер Альма Харель («Бомбейский пляж») — она также стала сосценаристом фильма. Продюсером проекта выступит Брайан Кэвэна-Джонс при поддержке Криса Леггетта и Даниэлы Сото-Таплин.
Напомним, в июле прошлого года Шайа ЛаБаф публично заявил о борьбе с алкогольной зависимостью.
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