Памяти мастера: Олег Табаков в фильмах и жизни

Лицо с обложки

В браке с Людмилой Крыловой Олег Табаков прожил 34 года. Их расставание сама актриса переживала очень тяжело. И хотя она никогда не давала «обиженных» интервью, бывшего мужа так и не простила. Ни она, ни их общая дочь Александра на прощание с мэтром в МХТ так и не пришли.

Снова молодой отец

Младший сын Павел родился, когда Табакову было уже шестьдесят лет. Сам он говорил, что после появления их с Мариной первенца у него «замедлились процессы старения в организме». Единственное, о чем постоянно думал Олег Павлович, — долго ли он будет видеть своих детей.

Веселый тиран

В фильме «После дождичка в четверг» Табаков представил образ нового Кощея, совсем не похожего на традиционного злодея. Не высохшего сгорбленного костлявого старика, а румяного, веселого и задорного мужчину в полном расцвете сил, одаряющего всех и каждого своей улыбкой с золотыми фиксами. Тиран, эгоистичный, но добродушный.

Голубой воришка

В «12 стульях» Табаков сыграл небольшую, но запоминающуюся роль «голубого воришки» Альхена. Режиссер Марк Захаров позже вспоминал один эпизод, который, по его словам, очень характеризовал Олега Павловича как актера: «Я ему сказал: „Нужна скупая мужская слеза“. А он спросил: „Из какого глаза? И когда?“ Я ответил: „Из левого. На третьем такте“. И он так и сделал».

Обаятельный бригаденфюррер

Вальтер Шелленберг из «Семнадцати мгновений весны» в исполнении Табакова оказался необычайно привлекательным и похожим на своего реального прототипа. А вскоре актер получил письмо из ФРГ со словами благодарности от родственников Вальтера Шелленберга: «Спасибо за то, что были добры, как дядюшка Вальтер, и дали возможность еще раз взглянуть на него!» Но в СССР к этой роли отнеслись, напротив, негативно. Рассказывают, что после закрытого просмотра нескольких серий картины Юрий Андропов , председатель КГБ СССР , сказал Олегу Павловичу, что так играть бригаденфюрера безнравственно. Намекая на то, что герой актера вызывает расположение.

Его величество

Роль Людовика XIII в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» режиссер Юнгвальд-Хилькевич создавал специально для Табакова. Актер приехал на пробы с готовым решением: он хотел сыграть Людовика-бюрократа, чинушу, туповатого и самонадеянного человека. В то время это прозвучало бы очень злободневно, но сам режиссер хотел создать совсем иной образ короля Франции. «Надо играть человека очень маленького роста, который хочет быть выше. Это карлик, который хочет казаться гигантом», — сказал актеру Юнгвад-Хилькевич. «Ладно. Попробуем», — ответил Табаков. И сделал!

Ужасная няня

На пробы в фильм «Мэри Поппинс, до свидания» Олег Табаков пришел с фиксой. Он посчитал это забавным. Но режиссер, увы, находку не поддержал. Поэтому мисс Эндрю, по мнению самого актера, получилась крайне сдержанной. Специально для роли мисс Эндрю в фильме «Мэри Поппинс, до свидания» Олег Табаков сделал маникюр и надел колготки. Также актер предложил изготовить ему личную женскую накладную грудь, которую ему прикрепляли во время съемок.

Сам себе кот Кота Матроскина в мультфильме «Трое из Простоквашино» Табаков озвучивал буквально на одном дыхании. Он одарил кота своим непередаваемым тембром голоса. В образе и манерах кота некоторые даже усматривали сходство с самим мэтром, а сам Олег Павлович шутил, что кот научил его искусству экономии и «подарил» тельняшку, которая надолго осела в гардеробе актера.