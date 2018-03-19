Наталья Орейро завершила съемки в комедии Re Loca

Актриса Наталия Орейро завершила съемку в комедии Re дебютной работы Мартино Зайделиса. Плановая дата релиза — июля. В фильме помимо певицы снимается еще и аргентинский актёр Диего Торрес . В фильме так же снялись: Фернан Мирас, Гимена Аккарди, Пилар Гамбоа, Малена Санчес, Радагаст, Мартин Гарабал, Селеста Карбальо и Уго Арана.

Фильм снимался шесть недель, в нем рассказывается история женщины, которая, начинает говорить все то, что она на самом деле думает, и делать все, о чем мечтают люди.