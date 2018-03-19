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Наталья Орейро завершила съемки в комедии Re Loca
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Наталья Орейро завершила съемки в комедии Re Loca 

Popcake.tv 10 часов назад
Фото: Popcake.tv
Актриса Наталия Орейро завершила съемку в комедии Re дебютной работы Мартино Зайделиса. Плановая дата релиза — июля. В фильме помимо певицы снимается еще и аргентинский актёр Диего Торрес. В фильме так же снялись: Фернан Мирас, Гимена Аккарди, Пилар Гамбоа, Малена Санчес, Радагаст, Мартин Гарабал, Селеста Карбальо и Уго Арана.
Фильм снимался шесть недель, в нем рассказывается история женщины, которая, начинает говорить все то, что она на самом деле думает, и делать все, о чем мечтают люди.
Что ж, сюжет обещает быть интересным, а Наталья Орейро еще один повод его точно посмотреть. А ты ждешь его выхода?
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