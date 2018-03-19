Котийяр в роли Айседоры Дункан и лента о Федоре Конюхове: 6 проектов с питчинга Фонда кино 

16 марта российские кинокомпании-лидеры представили свои проекты в Фонде кино. Студии могут получить финансирование в 2,5 млрд рублей, 2 из которых в качестве безвозвратной субсидии. В результате выбрали шесть самых любопытных проектов от российских продюсеров.
«Огонь» — масштабный фильм-катастрофа о подвиге пожарных Авиалесохраны и МЧС России. Создатели проекта — авторы недавно вышедшей комедии «Я худею» — режиссер Алексей Нужный и сценарист Николай Куликов. Продюсировать ленту будет «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и Леонида Верещагина.
«Ошибка 102» — фантастическая мелодрама, в которой главная героиня живет с человекоподобным роботом, исполняющим ее скрытые желания. Проект заявлен куратором франшизы «Елки» Жорой Крыжовниковым. Спродюсируют ленту Александр Роднянский и «Нон-стоп Продакшн». Крыжовников назвал будущий фильм «Приключениями электроника 18+». В картине снимутся Юлия Александрова, Риналь Мухаметов, Владимир Машков, Анна Хилькевич.
«Девятая» — мистический триллер, повествующий о следователе Ростове (Евгений Цыганов) и его напарнице, выдающей себя за ясновидящую, британке Оливии Рид (Кая Скоделарио). Действие происходит в конце XIX века в Петербурге: по всему городу находят трупы девушек, убитых во время какого-то ритуала. Съемочная группа под руководством Николая Хомерики готовится приступить к съемкам через две недели.
«Потерянный и возвращенный мир» — драматичная история с духоподъемным сюжетом от Тимура Бекмамбетова о силе воли и возможностях человеческой мысли. В основу сценария легла книга психолога Александра Лурии. В сознании его пациента Льва Засецкого (лейтенант был ранен в голову) реальность смешивалась с воспоминаниями. Лурия придумал метод автоматического письма, с помощью которого вылечил Засецкого. Режиссером картины станет Олег Погодин.
«Повелитель ветра» — история о кругосветном путешествии Егора Конюхова на воздушном шаре. Режиссер и продюсер проекта Федор Бондарчук планирует пригласить на роль суперзвезду. Фильм выйдет на экраны в декабре 2019 года.
«Декабрь» — биографическая лента о последних днях Сергея Есенина. Режиссером проекта назначен постановщик ленты «Салют 7» Клим Шипенко. На роль Айседоры Дункан продюсеры пригласили Марион Котийяр. Съемки ленты начнутся осенью 2018 года, на экраны картина выйдет в конце 2019 года.