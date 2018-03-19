Котийяр в роли Айседоры Дункан и лента о Федоре Конюхове: 6 проектов с питчинга Фонда кино

16 марта российские кинокомпании-лидеры представили свои проекты в Фонде кино. Студии могут получить финансирование в 2,5 млрд рублей, 2 из которых в качестве безвозвратной субсидии. В результате выбрали шесть самых любопытных проектов от российских продюсеров.

«Девятая» — мистический триллер, повествующий о следователе Ростове ( Евгений Цыганов ) и его напарнице, выдающей себя за ясновидящую, британке Оливии Рид ( Кая Скоделарио ). Действие происходит в конце XIX века в Петербурге: по всему городу находят трупы девушек, убитых во время какого-то ритуала. Съемочная группа под руководством Николая Хомерики готовится приступить к съемкам через две недели.

«Потерянный и возвращенный мир» — драматичная история с духоподъемным сюжетом от Тимура Бекмамбетова о силе воли и возможностях человеческой мысли. В основу сценария легла книга психолога Александра Лурии. В сознании его пациента Льва Засецкого (лейтенант был ранен в голову) реальность смешивалась с воспоминаниями. Лурия придумал метод автоматического письма, с помощью которого вылечил Засецкого. Режиссером картины станет Олег Погодин

«Повелитель ветра» — история о кругосветном путешествии Егора Конюхова на воздушном шаре. Режиссер и продюсер проекта Федор Бондарчук планирует пригласить на роль суперзвезду. Фильм выйдет на экраны в декабре 2019 года.