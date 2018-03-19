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Названы самые интересные фильмы–2018
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Названы самые интересные фильмы–2018 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Кадр из фильма «Секса не будет!!!»
В Америке не прекращается череда церемоний и кинонаград. В этот раз свое мнение выразили критики фестиваля South by Southwest. Некоторые из картин ни о чем не скажут российскому зрителю, но в нашем прокате как минимум можно будет увидеть комедию «Секса не будет!» с Лесли Манн; документальный фильм «Элвис Пресли: Искатель»; триллер «Тихое место с Эмили Блант» и «Первому игроку приготовиться» от режиссера Стивена Спилберга.
На самом деле в полном списке довольно много комедий и совсем нет картин, посвященных злобе дня или выигрывающих право называться лучшими благодаря политическому контексту — те претензии, которые сейчас активно предъявляются «Оскару» и кинопремиям, которые ему предшествуют. В списке South by Southwest просто фильмы, за сюжетом которых интересно смотреть.
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