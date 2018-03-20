Фильм о процессе готовки хинкала снял телеканал «Russia Today» (Видео)

Фильм о процессе готовки хинкала снял телеканал «Russia Today» (Видео) Съемочная группа телеканала «Russia Today» побывала в Дагестане, чтобы подготовить документальный фильм про национальную еду и быт народов республики. Он вошел в цикл программы «Taste of Russia» 21-м эпизодом под названием «От хинкала в горах Кавказа до рыбы из Каспийского моря».

По сюжету, гости встречаются с жителями села Балхар Акушинского района, прогуливаются по улицам и знакомятся с промыслами.

Основная тема, которая легла в сюжет 21-го эпизода «Taste of Russia», — приготовление колоритного блюда дагестанцев — хинкала. Ведущие Оскар Кучера и Глен Кутсовски осваивают все этапы приготовления традиционного кушанья.

Шоумены сравнивали хинкал с итальянской пастой.

«У меня есть ощущение, что итальянцы украли этот рецепт», — отмечает в фильме Оскар Кучера.