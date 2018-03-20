Ещё
Фильм о процессе готовки хинкала снял телеканал «Russia Today» (Видео)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фильм о процессе готовки хинкала снял телеканал «Russia Today» (Видео) 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Фильм о процессе готовки хинкала снял телеканал «Russia Today» (Видео) Съемочная группа телеканала «Russia Today» побывала в Дагестане, чтобы подготовить документальный фильм про национальную еду и быт народов республики. Он вошел в цикл программы «Taste of Russia» 21-м эпизодом под названием «От хинкала в горах Кавказа до рыбы из Каспийского моря».
По сюжету, гости встречаются с жителями села Балхар Акушинского района, прогуливаются по улицам и знакомятся с промыслами.
Основная тема, которая легла в сюжет 21-го эпизода «Taste of Russia», — приготовление колоритного блюда дагестанцев — хинкала. Ведущие Оскар Кучера и Глен Кутсовски осваивают все этапы приготовления традиционного кушанья.
Шоумены сравнивали хинкал с итальянской пастой.
«У меня есть ощущение, что итальянцы украли этот рецепт», — отмечает в фильме Оскар Кучера.
Mirmol.ru: последние новости
СПИСОК ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН: Орбакайте и Винокур стали народными артистами Кабардино-Балкарии 313 детей-сирот получат новое жилье
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что шептал Нед Старк перед казнью
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца9
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем4
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Крид подозревает участниц «Холостяка» во лжи2
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение