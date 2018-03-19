7 лучших фильмов с Фрэнсис Макдорманд

«Фарго» Фрэнсис Макдорманд получила свой второй «Оскар» в тот год, когда волна движения против харассмента захлестнула Голливуд, обострился вопрос о гендерном неравенстве, а от феминитивов распирает язык. Кто, как не она, сегодняшняя героиня и ролевая модель: ироничная power woman, презревшая на церемонии вручения премий «Оскар» красную дорожку и вечерний мейк. Мы выбрали семь лучших фильмов про сильных женщин, сыгранных Фрэнсис Макдорманд.

Менеджер по продажам авто, неудачник и трус, нанимает двух отморозков для похищения собственной жены. Выкуп, который, по плану, должен выплатить богатый тесть, муж и похитители планируют разделить пополам. План не срабатывает, оказывается убит полицейский, а следом и случайные свидетели. За расследование берется спокойная как танк Мардж Гандерсон на седьмом месяце беременности. Шаг за шагом, не совершая интеллектуальных прорывов, но последовательно и неотступно Мардж идет по следу преступников, попивая кофе, наворачивая «беременные» порции в обед, уютно подваливаясь под бок к своему молчаливому мужу. В заснеженном постмодернистском триллере братьев Коэнов Мардж Гандерсон не герой и не спасительница. Но именно она в своей шапке-ушанке, с утиной походкой и огромным животом остановила белобрысого монстра, засовывающего в огромную мясорубку остатки тел убитых. Именно она, в сущности, стала абсолютным добром, остановившим (выстрелом в филейную часть) абсолютное зло. «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Душераздирающая история про то, как скорбящая мать, у которой убили и изнасиловали дочь, размещает на трех рекламных щитах, стоящих в захолустье, надписи, призванные взбодрить местную полицию. Это был отчаянный шаг женщины, которая жаждет только одного: не потерять надежду на то, что преступника найдут. Макдорманд играет горе, которое иссушает, стремление отомстить, которое призывает к действию. Она не опускает руки и, кажется, иногда делает что-то только ради того, чтобы сделать. Странная реклама на билбордах делит маленький городок на два лагеря, и хотя ситуация с расследованием не меняется ни на сантиметр, но меняются герои. «Что знает Оливия?»

«Миссисипи в огне» Фрэнсис Макдорманд не из тех, кто рвется сниматься в сериалах. Но в ее фильмографии есть один, лучший из лучших в своем жанре. «Что знает Оливия?» — драматический мини-сериал канала HBO, поставленный Лизой Холоденко по роману Элизабет Страут , получившей за него Пулитцеровскую премию. Обычная жизнь странноватой учительницы математики, рубящей правду тетки-сухаря, страдающей депрессией, рассматривается под такой лупой, что вспоминаются сразу все «маленькие люди» мировой литературы. Редкая удача, когда книга, режиссура и актерская игра (кроме Макдорманд, там блистают Ричард Дженкинс Билл Мюррей ) на одном, высочайшем уровне.

«Мисс Петтигрю» Социальная драма британского режиссера Алана Паркера рассказывает историю, произошедшую в штате Миссисипи в 1964 году. Убийство трех представителей комитета по защите гражданских прав, среди которых был один афроамериканец, приезжают расследовать агенты ФБР . Они выясняют, что к убийству причастны многие жители городка, в том числе полиция, состоявшая из членов ку-клукс-клана. Все грязные тайны смогли выйти наружу благодаря героине Фрэнсис Макдорманд. Ее миссис Пелл — жена помощника шерифа, зверского убийцы, работающего на ку-клукс-клан. Именно она, улыбчивая южанка, парикмахерша из захолустного городка, вышедшая замуж за первого, кто ей улыбнулся, меняет всю свою жизнь, согласившись быть на стороне справедливости. Да, Макдорманд сделала карьеру на образах strong woman, но здесь она показала, что может быть по-детски нежной, доброй, открытой и уязвимой. За роль в «Миссисипи в огне» Макдорманд получила первую номинацию на «Оскар».

«Лорел Каньон» Гувернантка мисс Петтигрю не уживается ни на одной работе и по счастливой случайности становится секретарем, опекуншей, матерью родной и лучшим другом взбалмошной, инфантильной, но милой актриски ( Эми Адамс ). Та живет одним днем, крутит шашни с несколькими мужчинами и курсирует с одной вечеринки на другую. Макдорманд играет скромнягу Гвиневеру Петтигрю, которая отважно переживает все невзгоды, выпавшие на ее долю, и достойно держится в светском обществе.

«Положись на друзей» Фрэнсис Макдорманд нечасто источает с экрана сексуальность. Но не значит, что она этого не умеет! В фильме «Лорел Каньон» Лизы Холоденко ее героиня — свободолюбивая Джейн, музыкальный продюсер вольных нравов, покуривающая травку и живущая с солистом рок-группы лет на пятнадцать ее моложе. К ней в гости приезжает сдержанный серьезный сын с подругой (юные Кристиан Бейл Кейт Бекинсейл ), которым предстоит решить свои проблемы. Макдорманд в очередной раз доказывает, что умеет быть естественной при любых обстоятельствах, даже когда ее героиня интимно выпивает в крохотном бассейне со своим бойфрендом и девушкой сына.