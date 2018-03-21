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Disney снимет новую версию мультфильма «Леди и Бродяга»
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Disney снимет новую версию мультфильма «Леди и Бродяга» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Адаптация популярного мультфильма увидит свет в 2019 году
Компания Disney намерена снять новую адаптацию культового мультипликационного фильма «Леди и Бродяга», об этом сообщает портал Nerdist.
По данным СМИ, ремейк будет представлять собой сочетание живых съемок и мультипликационной компьютерной анимации. Режиссером картины станет Чарли Бин, известный работой над фильмом «Лего Ниндзяго фильм» и мультипликационным сериалом «Губка Боб квадратные штаны».
Новая версия любимого многими мультфильма выйдет в 2019 году, она должна быть выпущена в свет вместе со стриминговым сервисом от Disney, через который компания планирует реализовать свой контент.
Оригинальный фильм «Леди и Бродяга» появился в 1995 году. Он рассказывает об истории бродячего пса по кличке Бродяга и его отношениях с аристократичным кокер-спаниелем по кличке Леди. При бюджете в четыре миллиона долларов мультфильм собрал в прокате более ста и стал одной из любимых картин года для зрителей по всему миру.
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