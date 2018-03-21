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Вышел первый трейлер сериала «Летящие сквозь ночь» по книге Джорджа Мартина
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Вышел первый трейлер сериала «Летящие сквозь ночь» по книге Джорджа Мартина 

Москва24 51 минуту назад
Фото: Москва24
Канал SyFy выпустил первый трейлер сериала «Летящие сквозь ночь» по мотивам одноименного рассказа Джорджа Мартина — автора «Игры престолов», сообщает "Газета.ру".
Рассказ Мартин написал в 1980 году. В его основе история восьми ученых и экстрасенса-телепата, которые отправились на космическом корабле к границе Солнечной системы в надежде наладить контакт с инопланетянами.
За произведение Мартин был удостоен престижных премий фантастического сообщества — «Хьюго» и «Локус».
В работе над сериалом писатель прямого участия не примет из-за обязательств перед HBO. Однако его имя появится в списке исполнительным продюсеров.
Главные роли в сериале исполнят Гретхен Мол (премия Гильдии актеров в составе актерского ансамбля сериала «Подпольная империя») и Оуэн Маккен (медицинский сериал «Ночная смена»).
Выход картины запланирован на осень 2018 года.
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