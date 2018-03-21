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Вышел тизер сериала-триллера по рассказу Джорджа Мартина
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Вышел тизер сериала-триллера по рассказу Джорджа Мартина 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Сам писатель говорит, что сериал станет новой версией кинофильмов Хичкока, только в космосе.
Американский телеканал Syfy опубликовал первый трейлер сериала «Ночной полет» (англ. Nightflyers). Сериал был снят по одноименному рассказу писателя Джорджа Р. Р. Мартина — автора саги «Игра престолов».
О планах экранизировать «Ночной полет» было известно еще 2016 году, однако телеканал подтвердил информацию лишь в 2017 году.
Сам писатель описывает новый сериал как «Психо» Альфреда Хичкока, только здесь действие разворачивается космическом пространстве.
Рассказ был написан Мартином в 1980 году. Это история о группе исследователей, которые на космическом корабле Nightflyer отправляются в долгое и опасное путешествия с целью установить контакт с инопланетными существами.
Известно, что первый сезон состоит из 10 серий. Его премьера состоится осенью 2018 года.
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