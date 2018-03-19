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Сергея Бодрова позвали снять фильм о боевых единоборствах
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Сергея Бодрова позвали снять фильм о боевых единоборствах 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Режиссер Сергей Бодров может снять фильм «Три меча мастера Чана» о боевых единоборствах, сообщает Deadline.
Это проект азиатского подразделения британской компании Goldfinch.
Действие будет разворачиваться в XVII веке в Китае и Восточной Азии. В картину намерены пригласить актеров из разных стран.
Бодров — двукратный номинант на премию «Оскар». Известен по фильмам «Кавказский пленник», «Монгол».
Ранее сообщалось, что в России снимут фильм «Девятая», в котором должна сняться актриса Кая Скоделарио из ленты «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».
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