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Оскароносный Джордан Пил напишет сценарий для мультфильма
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Оскароносный Джордан Пил напишет сценарий для мультфильма 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
Сценарист фильма «Прочь» Джордан Пил напишет сценарий к мультфильму «Уэндел и Дикий» в сотрудничестве с Клэй МакЛеодом Чэпманом и Генри Селиком, последний так же выступит в качестве режиссера.
«Уэндел и Дикий» — полнометражный кукольный мультфильм о двух братьях-демонах. Подробности нового проекта телеканала Netflix пока держатся в секрете, известно только, что идея фильма принадлежит режиссеру Селику — создателю «Каролины в стране кошмаров» и «Кошмара перед рождеством».
Голоса главных героев так же будут принадлежать Пилу и актеру Кигэну-Майклу Ки.
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