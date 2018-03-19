Оскароносный Джордан Пил напишет сценарий для мультфильма

Сценарист фильма «Прочь» Джордан Пил напишет сценарий к мультфильму «Уэндел и Дикий» в сотрудничестве с Клэй МакЛеодом Чэпманом и Генри Селиком, последний так же выступит в качестве режиссера.

«Уэндел и Дикий» — полнометражный кукольный мультфильм о двух братьях-демонах. Подробности нового проекта телеканала Netflix пока держатся в секрете, известно только, что идея фильма принадлежит режиссеру Селику — создателю «Каролины в стране кошмаров» и «Кошмара перед рождеством».

Голоса главных героев так же будут принадлежать Пилу и актеру Кигэну-Майклу Ки.