Режиссер «Анестезии» займется клонированием в новом фильме

Актер и постановщик Тим Блейк Нельсон («Убить гонца», «Травка», «Анестезия») занял режиссерское кресло фантастического проекта «Майкл Зеро» (Michael Zero).

Адам Аллека («Последний дом слева», «Мобильник») написал сценарий о человеке Майкле Редмэйне, чью ДНК клонировали и по его подобию создали солдат для участия в военных действиях. Но клоны взбунтовались, теперь остановить машины для убийств может только сам Редмэйн.

Когда Нельсон приступит к съемкам «Майкла Зеро» пока не сообщается.

В качестве актера Тима Блейка Нельсона в 2018 году можно будет увидеть в комедии «Отпетые мошенники» и драме «Монстр».