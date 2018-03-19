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Режиссер «Анестезии» займется клонированием в новом фильме
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Режиссер «Анестезии» займется клонированием в новом фильме 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
Актер и постановщик Тим Блейк Нельсон («Убить гонца», «Травка», «Анестезия») занял режиссерское кресло фантастического проекта «Майкл Зеро» (Michael Zero).
Адам Аллека («Последний дом слева», «Мобильник») написал сценарий о человеке Майкле Редмэйне, чью ДНК клонировали и по его подобию создали солдат для участия в военных действиях. Но клоны взбунтовались, теперь остановить машины для убийств может только сам Редмэйн.
Когда Нельсон приступит к съемкам «Майкла Зеро» пока не сообщается.
В качестве актера Тима Блейка Нельсона в 2018 году можно будет увидеть в комедии «Отпетые мошенники» и драме «Монстр».
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