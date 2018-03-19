Оскароносный Том Хупер возьмется за фантастическую трилогию «Темные начала»

Режиссер фильмов «Король говорит» и «Отверженные» займется адаптацией романа Филипа Пулмана «Темные начала». Восьмисерийный сериал выйдет на канале BBC One.

Дэниэл Крейг, Фантастическая трилогия Пулмана состоит из трех романов — «Северное сияние», «Чудесный нож» и «Янтарный телескоп». Первый из них уже появлялся на экранах мировых кинотеатров под названием «Золотой компас». Главные роли в фильме исполнили: Николь Кидман Ева Грин и другие.

В нынешней адаптации ключевая роль закреплена за 13-летней Дафни Кин, известной благодаря фильму «Логан». По сюжету, ее героиня — Лира Белаква живет в мире магии, но однажды, найдя способ перемещаться между землями, она попадает в обыкновенный мир, где нет никакого волшебства.

Съемки будущего проекта запланированы на этот год.