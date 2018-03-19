Все-таки сдался: Дэнни Бойл снимет новый эпизод «Бонда»

После множества слухов и спекуляций о том, что Дэнни Бойл снимет следующий эпизод «Бондианы», режиссер наконец-то подтвердил свою причастность к проекту.

Создатель «Миллионера из трущоб» и «На игле» приступит к съемкам «Бонда» в конце этого года. Однако в приоритете оскароносного режиссера — безымянная комедия, которую он готовит вместе с Ричардом Кертисом

«В настоящее время я работаю над фильмом по сценарию Ричарда Кертиса. Мы надеемся начать съемки через 6-7 недель. И тогда к концу года плотно займемся «Бондом». Но уже сейчас мы работаем над двумя проектами одновременно. Мы вместе с Джоном Ходжем, сценаристом, развиваем одну идею. От того, как быстро мы справимся, зависит начало съемок «Бонда»», — заявил Бойл в интервью Metro US.