«Лендок» приглашает на предпоказ «Жили-были»

10 марта на киностудии «Лендок» пройдёт предпоказ картины Эдуарда Парри «Жили-были», который уже в народе окрестили новой версией «Любовь и голуби». Ошеломляющий успех фильма был предопределён — добрая деревенская комедия о возрастном любовном треугольнике затрагивает тонкие струны русской души.

Фильм переносит зрителя в живописную деревушку, со старыми покосившимися домами, решительными мужиками и сильными женщинами. К сожалению, среди немногочисленного населения не так много свободных дам, поэтому лучшие друзья Лёша и Гриша так и сидят неженатые и довольствуются компанией друг друга. Но внезапно умирает муж их знакомой Татьяны, и оба друга хотят предложить ей руку и сердце. С этого момента лучшие друзья становятся врагами.

Билеты на предпоказ можно приобрести на сайте. А те, кто не успеет на первый показ, может купить билет на следующий сеанс, которой пройдёт 18 марта.