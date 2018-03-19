Премьера «Войны бесконечности» пройдет в Эдинбурге

Поклонники киновселенной Marvel в Эдинбурге создали петицию с просьбой провести премьеру фильма «Война бесконечности» в их городе, который оказал большую поддержку в проведении съемок. Создатели нового проекта с радостью приняли предложение своих поклонников, поэтому премьера фильма состоится в Эдинбурге.

Российская премьера фильма «Мстители: Война бесконечности» запланирована на 3 мая этого года.