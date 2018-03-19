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Брэдли Купер сыграет агента американской разведки в фильме «Мэтт Хелм»
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Брэдли Купер сыграет агента американской разведки в фильме «Мэтт Хелм» 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
Студия Paramount экранизирует остросюжетные романы американского писателя Дональда Хэмилтона об агенте американской разведки Мэтте Хелме. Сценаристу Томасу Шеперду («Путешествие Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-мл.) придется переработать 27 романов этой серии для создания полнометражной ленты. Главную роль в картине сыграет Брэдли Купер («Мой парень — псих», «Афера по-американски, „Снайпер“).
Исполнительными продюсерами проекта назначены Джордж Клуни, Грант Хеслов, Алекс Куртцман и Роберто Орси. К работе присоединится Стивен Спилберг, но пока неизвестно, в какой роли.
Первая книга из серии о Мэтте Хелме „Смерть гражданина“ вышла в 1960-м году. В 1960-ых четыре книги цикла легли в основу экранизации с Дином Мартином, в которой от первоисточника практически ничего не осталось.
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