Брэдли Купер сыграет агента американской разведки в фильме «Мэтт Хелм» 

Студия Paramount экранизирует остросюжетные романы американского писателя Дональда Хэмилтона об агенте американской разведки Мэтте Хелме. Сценаристу Томасу Шеперду («Путешествие Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-мл.) придется переработать 27 романов этой серии для создания полнометражной ленты. Главную роль в картине сыграет Брэдли Купер («Мой парень — псих», «Афера по-американски, „Снайпер“).
Исполнительными продюсерами проекта назначены Джордж Клуни, Грант Хеслов, Алекс Куртцман и Роберто Орси. К работе присоединится Стивен Спилберг, но пока неизвестно, в какой роли.
Первая книга из серии о Мэтте Хелме „Смерть гражданина“ вышла в 1960-м году. В 1960-ых четыре книги цикла легли в основу экранизации с Дином Мартином, в которой от первоисточника практически ничего не осталось.