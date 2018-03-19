«Тем не играют, от чего умирают»: в российском прокате появились «Ночные игры»

8 марта 2018 года в российском прокате появилась черная комедия «Ночные игры». В центре сюжета — история одной пары, которая вместе со своими друзьями каждые выходные устраивает так называемые «ночные игры». Безобидное развлечение набирает новые обороты, когда один из игроков устраивает вечер «смертельного» квеста со всевозможными головорезами, заряженными пистолетами и настоящей кровью. Героям картины предстоит понять, где розыгрыш, а где настоящая правда? Трейлер фильма «Ночные игры»:

39-летняя МакАдамс сыграла более 80 ролей в популярных фильмах и телевизионных проектах. В 2016 году была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в биографической драме «В центре внимания». Среди самых известных фильмов актрисы: «Дневник памяти», «Дрянные девчонки», «Полночь в Париже», « Шерлок Холмс », «Бойфренд из будущего» и многие другие.

Кадр из фильма «Ночные игры»

Ее коллега по фильму — известный комедийный актер Джейсон Бейтман, обладатель премии «Золотой глобус» за роль в популярном сериале «Задержка в развитии». Джейсон так же играл в фильмах: «Хэнкок», «Мне бы в небо», «Джуно» и других.

Черная комедия «Ночные игры» 2018 года получила преимущественно положительные отзывы критики, так на киноресурсе Rotten Tomatoes фильм имеет отметку в 82 процента. Рецензент российского издания The Hollywood Reporter пишет: «Главная пара фильма, Джейсон Бейтман и Рэйчел МакАдамс, играют безупречно: их азарт ощущается буквально физически, а дополнительную глубину им придает неразрешенный вопрос с детьми». Отзывы мировых изданий так же в большей степени благосклонны к «Ночным играм»: «это взрыв, острая комедия для взрослых, которая заслуживает подлинного смеха…»; «это очень смешно, и все подходят друг другу как идеальный кубик-рубик»; «МакАдамс и Бейтман — единственные реальные активы этого фильма, они сутулятся, но они развлекаются, и это заразно».

Скачать фильм «Ночные игры» будет не так сложно, как разгадать его загадки. И потом версия-онлайн наверняка не покажет последней сцены, которую зрители кинотеатра смогут увидеть после титров. Знакомьтесь же с ироничным трейлером и идите в кино в любом настроении, «Ночные игры» обещают с ним расправиться. В кинотеатрах страны с 8 марта.